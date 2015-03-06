版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 14:12 BJT

韩国股市：收在五个月高位且连续第七周周线上扬，受助于外资买盘

路透首尔3月6日 - 韩股周五创五个月最高收位，欧洲央行下周将开始购债计划，在此之前外资抢进韩股。

韩国综合股价指数 收升0.7%至2,012.94点，连续第七周实现周线上扬。本周该指数升1.4%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐