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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 14:34 BJT

台湾股市：随亚股小幅收升周线走扬，量能若扩大下周仍不看淡

路透台北3月6日 - 台湾股市周五随亚股小幅收升，周线走扬0.25%。分析师指出，台股维持强势且量能放大，下周有机会再挑战前波高位。

台湾加权股价指数 收高0.53%，报9,645.77点；成交初值 为938.11亿台币，上交易日修正后为859.30亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪说，以过往经验来说，元宵节过后10个交易日，台湾股市上涨机率仍高达八成，〞如果量能可以维持950-1,000亿台币，台股还是有望挑战高位。〞

他表示，下周月度营收公布近尾声，加之去年年报佳的企业有机会提前在3月中旬提早公布业绩，有望支撑台股进一步走高。下周台股估计在9,600-9,700点之间震荡。

台新投顾总经理庄明书也提及，苹果 将在下周公布新款产品，料牵动台湾相关代工的科技大厂股价表现。

苹果计划于3月9日举行一场特别发布活动，料将展示可能在4月上市的Apple Watch。

农历春节过后，台股新春开红盘即在2月25日盘中升破七年来高位，随后即在量能未见大幅突破之下陷入盘整。台股在2007年10月30日盘中创下的高位是9,859.65点；2月25日盘中高位为9,699.54点。

本地时间14:11时，韩股 收升0.73%，MSCI亚太明晟指数 则升0.35%。(完)
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