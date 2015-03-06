表格：加拿大1月贸易逆差为24.5亿加元，预估为逆差10亿加元

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透3月6日 - 加拿大统计局周五公布：
* 加拿大1月贸易逆差为24.5亿加元，12月修正为逆差12.2亿加元(前值为逆差6.5亿加元)
* 加拿大1月出口为426.1亿加元，较前月下降2.8%
* 加拿大1月进口为450.6亿加元，较前月持平
以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元)：
1月 12月(修正值) 变动百分比(%) 12月(前值)
贸易收支 -2.451 -1.218 -- -0.649
出口 42.611 43.840 -2.8 44.055
进口 45.063 45.058 0.0 44.704
路透调查的分析师平均预估，加拿大1月贸易逆差10亿加元。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
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