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货币新闻 | 2015年 3月 6日 星期五 21:46 BJT

表格：加拿大1月贸易逆差为24.5亿加元，预估为逆差10亿加元

路透3月6日 - 加拿大统计局周五公布：

* 加拿大1月贸易逆差为24.5亿加元，12月修正为逆差12.2亿加元(前值为逆差6.5亿加元)

* 加拿大1月出口为426.1亿加元，较前月下降2.8%

* 加拿大1月进口为450.6亿加元，较前月持平

以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元)：

1月 12月(修正值) 变动百分比(%) 12月(前值)

贸易收支 -2.451 -1.218 -- -0.649

出口 42.611 43.840 -2.8 44.055

进口 45.063 45.058 0.0 44.704

路透调查的分析师平均预估，加拿大1月贸易逆差10亿加元。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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