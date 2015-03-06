更新版 1-日本个股：FamilyMart与UNY在洽商合并，打造国内第二大便利连锁店

“UNY将可通过强化便利商店业务而创造成长题材，有摆脱营收及获利下滑模式的希望。”Amundi Japan的日股部门主管Hiromitsu Kamata说。

另外一方面，Kamata说合并对FamilyMart却是利空，因为UNY旗下的综合百货店处境艰难。

UNY预计，截至上月底的财年中公司营业利润料下滑13%，为连续第三年下跌，主要受到超市业务疲弱的拖累。

消息人士说，日本便利商店四处林立，面对残酷激烈的竞争，两家公司将寻求在采购和分销方面提高效率。

业界近期其他动态中，Lawson去年底时曾说将收购高档连锁店成城石井。

共同社报导称，FamilyMart和UNY的联姻可能是由伊藤忠商事 居中牵线。伊藤忠商事是日本第三大贸易公司，也以约37%持股做为FamilyMart最大股东。伊藤忠商事也拥有约3%的UNY股份。

根据共同社报导，FamilyMart和UNY在全日本总计有17,599家店铺，领先Seven-Eleven的17,491家。(完)