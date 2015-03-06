《路透晚报》--3月6日日间新闻摘要（国际版）

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
--香港股市：恒指略微收低，因中国高层暗示经济成长减缓
港股略微下跌，之前中国几位政府高层官员在全国人代会就经济前景发表沉重言论。本周恒生指数跌2.7%，基本追随内地股市走势。今日恒指下滑0.1%至24,164.00点；恒生国企指数微升0.1%至11,606.93点。。
--汇市：美元走高静候美国非农就业报告考验，欧元举步维艰
美元指数徘徊在11年高位附近，如果今日稍晚出炉的美国非农就业报告支持美联储在未来几个月内升息，则指数可能持续上扬。0841GMT，美元兑日圆报120.18日圆，隔夜曾攀升至三周高位120.40。美元指数报96.424，隔夜最高涨至96.593，为2003年9月以来最高位。
--欧元债市：二线国家公债收益率创新低，欧洲央行量化宽松在即
葡萄牙、意大利及西班牙等国政府公债收益率(殖利率)降至历史新低，上日欧洲央行提出大规模购债的细节。葡萄牙10年期公债收益率下滑12个基点至1.7%，意大利及西班牙10年期公债收益率则双双下滑5个基点，分别报1.28%及1.19%。
--国际油市：布兰特原油升破每桶61美元，受中东供应疑虑提振
布兰特原油升越每桶61美元，受利比亚及伊拉克地缘政治紧张情势推动，交易员并关注美国钻机数量以及伊朗核会谈的结果，找寻更多交易线索。0822GMT，布兰特原油期货脱离高点，上涨0.35美元，至每桶60.83美元。美国原油期货上涨0.19美元，至每桶50.95美元。
--全球金市：金价盘旋在1,200美元附近，但周线或下滑
金价守在每盎司1,200美元下方，有可能六周来第五周录得下跌，由于预期美国就业数据强劲及加息，美元接近11年高位，令黄金承压。0821GMT，现货金几近持平，报每盎司1,196.80美元，之前截至周四已连升四天。
--金属期市：伦敦期铜走低料录得周线跌幅，受美元升势打压
伦敦期铜本周恐将录得跌幅，因美元走强打压大宗商品买气，另外交易商表示，中国农历春节假期刚刚结束不久，还难以判断中国需求前景。0843GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.63%报每吨5,798美元，上日收盘近持平。铜价本周已下跌约1.6%，为六周来最大单周跌幅。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 蔡美珍；审校 白云)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险