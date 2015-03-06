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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 17:00 BJT

《路透晚报》--3月6日日间新闻摘要（国际版）

--香港股市：恒指略微收低，因中国高层暗示经济成长减缓

港股略微下跌，之前中国几位政府高层官员在全国人代会就经济前景发表沉重言论。本周恒生指数跌2.7%，基本追随内地股市走势。今日恒指下滑0.1%至24,164.00点；恒生国企指数微升0.1%至11,606.93点。。

--汇市：美元走高静候美国非农就业报告考验，欧元举步维艰

美元指数徘徊在11年高位附近，如果今日稍晚出炉的美国非农就业报告支持美联储在未来几个月内升息，则指数可能持续上扬。0841GMT，美元兑日圆报120.18日圆，隔夜曾攀升至三周高位120.40。美元指数报96.424，隔夜最高涨至96.593，为2003年9月以来最高位。

--欧元债市：二线国家公债收益率创新低，欧洲央行量化宽松在即

葡萄牙、意大利及西班牙等国政府公债收益率(殖利率)降至历史新低，上日欧洲央行提出大规模购债的细节。葡萄牙10年期公债收益率下滑12个基点至1.7%，意大利及西班牙10年期公债收益率则双双下滑5个基点，分别报1.28%及1.19%。

--国际油市：布兰特原油升破每桶61美元，受中东供应疑虑提振

布兰特原油升越每桶61美元，受利比亚及伊拉克地缘政治紧张情势推动，交易员并关注美国钻机数量以及伊朗核会谈的结果，找寻更多交易线索。0822GMT，布兰特原油期货脱离高点，上涨0.35美元，至每桶60.83美元。美国原油期货上涨0.19美元，至每桶50.95美元。

--全球金市：金价盘旋在1,200美元附近，但周线或下滑

金价守在每盎司1,200美元下方，有可能六周来第五周录得下跌，由于预期美国就业数据强劲及加息，美元接近11年高位，令黄金承压。0821GMT，现货金几近持平，报每盎司1,196.80美元，之前截至周四已连升四天。

--金属期市：伦敦期铜走低料录得周线跌幅，受美元升势打压

伦敦期铜本周恐将录得跌幅，因美元走强打压大宗商品买气，另外交易商表示，中国农历春节假期刚刚结束不久，还难以判断中国需求前景。0843GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.63%报每吨5,798美元，上日收盘近持平。铜价本周已下跌约1.6%，为六周来最大单周跌幅。

注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 蔡美珍；审校 白云)
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