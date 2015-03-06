美国FED：即使删去“耐心”措辞，仍将引导金融市场--旧金山联储总裁

路透檀香山3月6日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)这个月应停止承诺在升息一事上耐心以对，但取消这个指引，并不代表美联储前瞻性指引的结束。

威廉姆斯在檀香山发表演说后向记者表示，让金融市场中止依赖对未来利率路径的前瞻性指引，这个过程需要一段时间，也不会说停就停。

美联储主席叶伦曾表示，美联储声明删去“耐心”一词，会为6月升息开启可能性，但不会迫使美联储作出任何特定行动。(完)