美国FED：即使删去“耐心”措辞，仍将引导金融市场--旧金山联储总裁

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透檀香山3月6日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)这个月应停止承诺在升息一事上耐心以对，但取消这个指引，并不代表美联储前瞻性指引的结束。
威廉姆斯在檀香山发表演说后向记者表示，让金融市场中止依赖对未来利率路径的前瞻性指引，这个过程需要一段时间，也不会说停就停。
美联储主席叶伦曾表示，美联储声明删去“耐心”一词，会为6月升息开启可能性，但不会迫使美联储作出任何特定行动。(完)
(编译 蔡美珍；审校 白云)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
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