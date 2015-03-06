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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 14:51 BJT

日本个股：日本显示器将在国内新建第六代LCD厂，瞄准未来需求增长

路透东京3月6日 - 日本显示器公司(JDI) 周五表示，将在国内新建一座第六代液晶显示器(LCD)工厂，瞄准未来的需求增长。

日本显示器公司在一份声明中表示，位于日本中部石川县的这座工厂总成本预计将在1,700亿日圆(14亿美元)。

日本显示器称，计划2016年开始工厂运营，预计此举可使LCD产能提高20%。

上个月，一位熟悉情况的消息人士对路透称，日本显示器在考虑修建工厂来为苹果 供应智能手机屏幕，同时该公司还在同苹果就此项目投资进行协商。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
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