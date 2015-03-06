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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 14:52 BJT

韩国个股：三星电子称与印度地方政府洽谈在当地兴建新厂

路透首尔3月6日 - 韩国三星电子 周五表示，正与印度地方政府洽谈兴建三星在该国的第三座制造厂。

“我们正与印度地方政府协商，但尚未有任何决定，”三星声明稿称。三星并未说明投资金额、或者新厂将制造何种产品。

印度媒体Economic Times周五报导，三星考虑在印度建设新厂生产智能手机和其他电子产品。该报引述未具名消息人士称，三星新厂投资规模介于5-10亿美元。(完) (编译 李婷仪 审校 王丽鑫)
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