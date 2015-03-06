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市场报道 | 2015年 3月 6日 星期五 14:57 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元承压，关注美国非农就业报告

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    * 澳元兑美元升0.15%，美元兑日圆下滑0.03%，欧元兑美元下滑0.06
%，美元兑马币升0.05%
    * 日经指数收高1.17%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美
国10年期公债收益率报2.1137%，布兰特原油上扬0.43%
    * 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)称，美联储不
应对加息太有耐心
    * 中国财长称，中国财政必须采取扩张策略，以避免经济断崖式下落
 
    (完)
            
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 (编译 李爽  审校 杜明霞)
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