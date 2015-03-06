《汇市简讯》欧洲开盘：美元承压，关注美国非农就业报告

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
0647GMT * 澳元兑美元升0.15%，美元兑日圆下滑0.03%，欧元兑美元下滑0.06 %，美元兑马币升0.05% * 日经指数收高1.17%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美 国10年期公债收益率报2.1137%，布兰特原油上扬0.43% * 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)称，美联储不 应对加息太有耐心 * 中国财长称，中国财政必须采取扩张策略，以避免经济断崖式下落 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 李爽 审校 杜明霞)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
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