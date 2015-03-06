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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 15:26 BJT

路透基点：台湾永泰国际饭店签署31亿台币七年期贷款--TRLPC

路透香港3月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，永泰国
际饭店首次入市筹资，签署31亿台币(9,860万美元)的七年期贷款，有18
家银行参贷，贷款将用于永泰的在建项目。
    
    牵头行兼簿记行农业金库以及台湾中小企业银行各自承贷10.23亿台
币和10亿台币。合作金库(承贷4.20亿台币)、华南银行(1.20亿台币)、阳
信银行(1亿台币)和台中银行(1亿台币)均任参贷行。
    
    12家当地农会亦参与本贷款案，将承担余下的3.37亿台币。
    
    这笔贷款以土地和一栋房屋作为担保，分为三部分：A部分9亿台币，
B部分13.45亿台币，C部分8.55亿台币。
    
    A部分贷款利率较一年期邮政储蓄利率加码300个基点，B和C部分均为
加码350个基点。
    
    贷款有三年宽限期，之后将按每半年等额方式偿还贷款的三分之一。
    
    此次贷款在2月26日签署。
    
    永泰国际饭店是永泰建设股份有限公司的子公司，计划2016年中期开
始营业。(完)
  
 (编译 洪曦; 审校 白云)
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