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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 15:22 BJT

美日贸易：TPP谈判不需等待美国贸易促进授权法的讨论--日本贸易官员

路透东京3月6日 - 日本副首席谈判代表Hiroshi Oe周五表示，日方认为在美日两国达成双边协议之前，不需等待美国快速审批贸易立法的讨论。

他是在和美国代理副贸易代表Wendy Cutler会谈之后，对记者做出上述表示。

跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的12国首席谈判代表下周将在夏威夷谈判。美国和日本在TPP协商过程中起到举足轻重的作用。

日本经济财政大臣甘利明之前曾表示，提早通过美国贸易促进授权法(TPA)，是结束TPP协议谈判的重要前提。(完)
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