《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月6日

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *广东省广 110 15 9 3/9簿记建档 民生银行 AAA(联合资信) 3/10 3/11 晟资产经营 兴业银行 AA(中债资信) ======================================================================================= *中粮集团 400 45 6 3/9簿记建档 中国银行 AAA 3/11 3/12
中信银行 ======================================================================================= *山东钢铁 200 30 9 3/9簿记建档 建设银行 AAA(中诚信) 3/10 3/11 集团 渤海银行 AA(中债资信) ======================================================================================= *厦门国贸 80 8 3 3/9簿记建档 工商银行 AA+(中诚信) 3/10 3/11
光大银行 AA-(中债资信) ======================================================================================= *中国五矿 400 20 9 3/9-10簿记建档 工商银行 AAA 3/11 3/12 =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中原证券 17 8 3 3/11招标 中信银行 AA+ 3/12 3/13
(最高发行余额) ======================================================================================= *中电建水 20 5 12 3/13簿记建档 建设银行 AA 3/16 3/17 电开发集团 农业银行 ======================================================================================= 唐山唐曹 7 2 12 3/6-9簿记 招商银行 AA- 3/10 3/11 高速公路 ======================================================================================= 安信证券 41 12 87天 3/9招标 浦发银行 AAA 3/10 3/11
(最高发行余额) 中信银行 ======================================================================================= 江西省高 10 10 12 3/9簿记建档 招商银行 AAA 3/10 3/11 速公路投资集团 ======================================================================================= 淮北矿业 30 15 12 3/9簿记建档 交通银行 AA+ 3/10 3/11 ======================================================================================= 盐城东方 15 5 12 3/9簿记建档 民生银行 AA 3/10 3/11 投资开发集团 ======================================================================================= 陕西煤业 35 35 12 3/9簿记建档 国开行 AAA 3/10 3/11 化工集团 ======================================================================================= 阿拉尔统 12 8 12 3/9簿记建档 兴业银行 AA 3/10 3/11 众国有资产经营 ======================================================================================= 中建投租赁 9 4 12 3/10簿记建档 民生银行 AA 3/11 3/12 ======================================================================================= 华能新能源 20 5 12 3/10簿记建档 华泰证券 AAA 3/12 3/13
工商银行 ======================================================================================= 财通证券 18 4.5 91天 3/10招标 中信银行 AA+ 3/11 3/12
(最高发行余额) ======================================================================================= 国泰君安 139 35 3 3/10招标 工商银行 AAA 3/11 3/12
(最高发行余额) 兴业银行 ======================================================================================= 开滦(集团) 20 10 12 3/10簿记建档 光大银行 AAA 3/11 3/12 ======================================================================================= 菱花集团 5 2.5 12 3/10簿记建档 中国银行 AA- 3/12 3/13 ======================================================================================= 上海外滩 10 5 12 3/10簿记建档 华夏银行 AA+ 3/11 3/12 投资开发(集团) 中信证券 ======================================================================================= 盾安控股集团 20 8 12 3/10-11簿记 工商银行 AA 3/12 3/13 ======================================================================================= 中国电力 34 17 12 3/11簿记建档 工商银行 AAA 3/12 3/13 建设集团 建设银行 ======================================================================================= 中山兴中集团 11 5 12 3/12簿记建档 交通银行 AA 3/13 3/16 ======================================================================================= 海亮集团 20 10 12 3/12-13簿记 工商银行 AA+ 3/16 3/17 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *河南投资 10 10 永续中票 3/13簿记建档 中信银行 AAA 3/17 3/18 集团 招商银行
(每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= *镇江市风 10 5 5 3/13簿记建档 浦发银行 AA 3/17 3/18 景旅游发展 ======================================================================================= 珠海华发 45 7 5 3/10簿记建档 招商银行 AA+ 3/11 3/12 综合发展 工商银行 ======================================================================================= 中山兴中集团 4 4 3 3/9簿记建档 广发银行 AA 3/10 3/11 ======================================================================================= 淮南矿业 20 20 永续中票 3/9簿记建档 兴业银行 AAA 3/10 3/11 (集团) (每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 武汉旅游 8 8 5 3/9簿记建档 上海银行 AA 3/11 3/12 发展投资集团 ======================================================================================= 陕西煤业 30 10 5 3/9簿记建档 浙商银行 AAA 3/11 3/12 化工集团 ======================================================================================= 株洲市城 18 8 5 3/9簿记建档 光大银行 AA 3/10 3/11 市建设发展集团 国开行 ======================================================================================= 首钢总公司 80 40 永续中票 3/10簿记建档 农业银行 AAA 3/12 3/13
(每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 安徽出版 12 6 5 3/10簿记建档 交通银行 AA+ 3/11 3/12 集团 ======================================================================================= 浙江省交 25 7.5 10 3/11簿记建档 光大银行 AAA 3/12 3/13 通投资集团 建设银行
(分为5+5和7+3两个品种，分别在第5和7年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================= 浙江省交 25 7.5 10 3/11簿记建档 工商银行 AAA 3/12 3/13 通投资集团 国开行
(分为5+5和7+3两个品种，分别在第5和7年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================= 广汇汽车 11 11 3 3/11-12簿记 广发银行 AA 3/13 3/16 服务 平安银行 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)
如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险