《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月6日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *广东省广 110 15 9 3/9簿记建档 民生银行 AAA(联合资信) 3/10 3/11 晟资产经营 兴业银行 AA(中债资信) ======================================================================================= *中粮集团 400 45 6 3/9簿记建档 中国银行 AAA 3/11 3/12

中信银行 ======================================================================================= *山东钢铁 200 30 9 3/9簿记建档 建设银行 AAA(中诚信) 3/10 3/11 集团 渤海银行 AA(中债资信) ======================================================================================= *厦门国贸 80 8 3 3/9簿记建档 工商银行 AA+(中诚信) 3/10 3/11

光大银行 AA-(中债资信) ======================================================================================= *中国五矿 400 20 9 3/9-10簿记建档 工商银行 AAA 3/11 3/12 =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中原证券 17 8 3 3/11招标 中信银行 AA+ 3/12 3/13

(最高发行余额) ======================================================================================= *中电建水 20 5 12 3/13簿记建档 建设银行 AA 3/16 3/17 电开发集团 农业银行 ======================================================================================= 唐山唐曹 7 2 12 3/6-9簿记 招商银行 AA- 3/10 3/11 高速公路 ======================================================================================= 安信证券 41 12 87天 3/9招标 浦发银行 AAA 3/10 3/11

(最高发行余额) 中信银行 ======================================================================================= 江西省高 10 10 12 3/9簿记建档 招商银行 AAA 3/10 3/11 速公路投资集团 ======================================================================================= 淮北矿业 30 15 12 3/9簿记建档 交通银行 AA+ 3/10 3/11 ======================================================================================= 盐城东方 15 5 12 3/9簿记建档 民生银行 AA 3/10 3/11 投资开发集团 ======================================================================================= 陕西煤业 35 35 12 3/9簿记建档 国开行 AAA 3/10 3/11 化工集团 ======================================================================================= 阿拉尔统 12 8 12 3/9簿记建档 兴业银行 AA 3/10 3/11 众国有资产经营 ======================================================================================= 中建投租赁 9 4 12 3/10簿记建档 民生银行 AA 3/11 3/12 ======================================================================================= 华能新能源 20 5 12 3/10簿记建档 华泰证券 AAA 3/12 3/13

工商银行 ======================================================================================= 财通证券 18 4.5 91天 3/10招标 中信银行 AA+ 3/11 3/12

(最高发行余额) ======================================================================================= 国泰君安 139 35 3 3/10招标 工商银行 AAA 3/11 3/12

(最高发行余额) 兴业银行 ======================================================================================= 开滦(集团) 20 10 12 3/10簿记建档 光大银行 AAA 3/11 3/12 ======================================================================================= 菱花集团 5 2.5 12 3/10簿记建档 中国银行 AA- 3/12 3/13 ======================================================================================= 上海外滩 10 5 12 3/10簿记建档 华夏银行 AA+ 3/11 3/12 投资开发(集团) 中信证券 ======================================================================================= 盾安控股集团 20 8 12 3/10-11簿记 工商银行 AA 3/12 3/13 ======================================================================================= 中国电力 34 17 12 3/11簿记建档 工商银行 AAA 3/12 3/13 建设集团 建设银行 ======================================================================================= 中山兴中集团 11 5 12 3/12簿记建档 交通银行 AA 3/13 3/16 ======================================================================================= 海亮集团 20 10 12 3/12-13簿记 工商银行 AA+ 3/16 3/17 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *河南投资 10 10 永续中票 3/13簿记建档 中信银行 AAA 3/17 3/18 集团 招商银行

(每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= *镇江市风 10 5 5 3/13簿记建档 浦发银行 AA 3/17 3/18 景旅游发展 ======================================================================================= 珠海华发 45 7 5 3/10簿记建档 招商银行 AA+ 3/11 3/12 综合发展 工商银行 ======================================================================================= 中山兴中集团 4 4 3 3/9簿记建档 广发银行 AA 3/10 3/11 ======================================================================================= 淮南矿业 20 20 永续中票 3/9簿记建档 兴业银行 AAA 3/10 3/11 (集团) (每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 武汉旅游 8 8 5 3/9簿记建档 上海银行 AA 3/11 3/12 发展投资集团 ======================================================================================= 陕西煤业 30 10 5 3/9簿记建档 浙商银行 AAA 3/11 3/12 化工集团 ======================================================================================= 株洲市城 18 8 5 3/9簿记建档 光大银行 AA 3/10 3/11 市建设发展集团 国开行 ======================================================================================= 首钢总公司 80 40 永续中票 3/10簿记建档 农业银行 AAA 3/12 3/13

(每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 安徽出版 12 6 5 3/10簿记建档 交通银行 AA+ 3/11 3/12 集团 ======================================================================================= 浙江省交 25 7.5 10 3/11簿记建档 光大银行 AAA 3/12 3/13 通投资集团 建设银行

(分为5+5和7+3两个品种，分别在第5和7年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================= 浙江省交 25 7.5 10 3/11簿记建档 工商银行 AAA 3/12 3/13 通投资集团 国开行

(分为5+5和7+3两个品种，分别在第5和7年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================= 广汇汽车 11 11 3 3/11-12簿记 广发银行 AA 3/13 3/16 服务 平安银行 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)