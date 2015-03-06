台湾债市：10年和五年指标公债殖利率利差缩小，观望非农就业

* 美债持平，观望非农就业引导方向 * 新上场的五年期公债与10年期利差缩小 * 下周10年债104/5期发行前交易的区间料在1.60-1.65% 路透台北3月6日 - 台湾指标10年期公债104/5期 周五发行前交易收盘小跌，与新上场的五年 新券104/6期 利率缩小。交易员指出，市场对今晚美国将公布的非农就业数据非常观望，等待美 债做出方向。 交易员指出，美债殖利率在近期偏高水位2.12%附近盘整，逢数据差的利多也不跌，气氛偏空。这影响了 今日新登场的五年新券104/6期交易区间在 1.0510-1.0650%的水位，略高于一般的预期。 〞去年03系列发了很多五年券，(本来有的人)丢不掉，总可以K一下046吧?!"一位大型证券商交易员说 。 他也表示，近期随着美债殖利率的反弹，五年期公债殖利率向上走高，至今已反弹了约10基点，这令原本 持券养券的人无法再无视于评价的压力，卖压蠢动。只不过，次级市场的流动性也不算好，令新一期五年券10 4/6期的放空避险需求一再走高。 也有交易员指出，先前债市空头的避险管道只有十年券104/5期，这也是今日10年券近期成交量较大的主 因。 美国公债价格周四基本持平，交易商等待美国周五公布就业报告，从中寻找美国联邦储备理事会(美联储/ FED)何时升息的线索 指标10年期公债价格 尾盘收益率报2.12%，与周三相近。 **非农就业数据很关键** 交易员表示，周五美国将公布2月非农就业数据，这可能进一步牵动3月17-18日美国联邦储备理事会(FED) 会议中，对升息的看法，令金融市场因此波动。 路透调查的分析师预期，2月美国非农就业岗位增加24万个，少于1月的25.7万个。 本周以来美10年期公债持续在2.12%附近盘整，未见明显方向；而台债方面，除了观望美国就业数据的变 化之外，市场对下周二将标售的10年期公债显得更旁徨。 一外商银行交易员认为，财政部无法不视发债成本标售公债，下周标售结果若是美债未因非农就业数据而 大幅波动，则1.62-1.63%此间水位有可能是财政部和市场的平衡点。 不过，交易员也表示，目前104/5期的空单达到102亿台币，再加以特定金融机构对10年公债的需求料仍存 在，估计近期高位--1.63%可能是标售10年公债的天花板。 〞我们是希望可以到1.63%..目前债市气氛是偏空一点，〞一位大型金融机构交易员表示。 104/5期公债发行前交易区间在1.5845-1.6369%，财政部将在10日标售104甲5期公债，预计金额400亿台币 ，天期为10年期，下周五(13日)发行。 周五美国将公布2月非农就业岗位，市场预估增加24.0万个，前值为增加25.7万个。市场认为，数据结果 可能左右3月美国联邦储备理事会对升息的看法，因而对近期操作相当保守。 他们预估，下周10年期公债104/5期殖利率区间水位料在1.60-1.65%；五年债104/6区间则暂估1.02-1.10% 。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/5 -0.05 1.6215 1.6190-1.6249 77.0 5 104/6 -- 1.0600 1.0510-1.0650 11.0 本周全球重要经济事件和数据包括： 3/5(四)：欧洲央行管理委员会会议后宣布利率决议、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说、中 国全国人大三次会议召开、台湾央行公布2月底外汇存底、德国工业订单。 3/6(五)：美国公布2月非农就业数据。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 103/13 1.6210 5 103/15 1.0210 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)