台湾债市：10年和五年指标公债殖利率利差缩小，观望非农就业

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
* 美债持平，观望非农就业引导方向 * 新上场的五年期公债与10年期利差缩小 * 下周10年债104/5期发行前交易的区间料在1.60-1.65% 路透台北3月6日 - 台湾指标10年期公债104/5期 周五发行前交易收盘小跌，与新上场的五年 新券104/6期 利率缩小。交易员指出，市场对今晚美国将公布的非农就业数据非常观望，等待美 债做出方向。 交易员指出，美债殖利率在近期偏高水位2.12%附近盘整，逢数据差的利多也不跌，气氛偏空。这影响了 今日新登场的五年新券104/6期交易区间在 1.0510-1.0650%的水位，略高于一般的预期。 〞去年03系列发了很多五年券，(本来有的人)丢不掉，总可以K一下046吧?!"一位大型证券商交易员说 。 他也表示，近期随着美债殖利率的反弹，五年期公债殖利率向上走高，至今已反弹了约10基点，这令原本 持券养券的人无法再无视于评价的压力，卖压蠢动。只不过，次级市场的流动性也不算好，令新一期五年券10 4/6期的放空避险需求一再走高。 也有交易员指出，先前债市空头的避险管道只有十年券104/5期，这也是今日10年券近期成交量较大的主 因。 美国公债价格周四基本持平，交易商等待美国周五公布就业报告，从中寻找美国联邦储备理事会(美联储/ FED)何时升息的线索 指标10年期公债价格 尾盘收益率报2.12%，与周三相近。 **非农就业数据很关键** 交易员表示，周五美国将公布2月非农就业数据，这可能进一步牵动3月17-18日美国联邦储备理事会(FED) 会议中，对升息的看法，令金融市场因此波动。 路透调查的分析师预期，2月美国非农就业岗位增加24万个，少于1月的25.7万个。 本周以来美10年期公债持续在2.12%附近盘整，未见明显方向；而台债方面，除了观望美国就业数据的变 化之外，市场对下周二将标售的10年期公债显得更旁徨。 一外商银行交易员认为，财政部无法不视发债成本标售公债，下周标售结果若是美债未因非农就业数据而 大幅波动，则1.62-1.63%此间水位有可能是财政部和市场的平衡点。 不过，交易员也表示，目前104/5期的空单达到102亿台币，再加以特定金融机构对10年公债的需求料仍存 在，估计近期高位--1.63%可能是标售10年公债的天花板。 〞我们是希望可以到1.63%..目前债市气氛是偏空一点，〞一位大型金融机构交易员表示。 104/5期公债发行前交易区间在1.5845-1.6369%，财政部将在10日标售104甲5期公债，预计金额400亿台币 ，天期为10年期，下周五(13日)发行。 周五美国将公布2月非农就业岗位，市场预估增加24.0万个，前值为增加25.7万个。市场认为，数据结果 可能左右3月美国联邦储备理事会对升息的看法，因而对近期操作相当保守。 他们预估，下周10年期公债104/5期殖利率区间水位料在1.60-1.65%；五年债104/6区间则暂估1.02-1.10% 。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/5 -0.05 1.6215 1.6190-1.6249 77.0 5 104/6 -- 1.0600 1.0510-1.0650 11.0 本周全球重要经济事件和数据包括： 3/5(四)：欧洲央行管理委员会会议后宣布利率决议、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说、中 国全国人大三次会议召开、台湾央行公布2月底外汇存底、德国工业订单。 3/6(五)：美国公布2月非农就业数据。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 103/13 1.6210 5 103/15 1.0210 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险