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债券 | 2015年 3月 6日 星期五 15:33 BJT

瑞典央行：总裁英韦斯重申，必要时将扩大采取扩张性货币政策

路透斯德哥尔摩3月6日 - 瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)周五重申，该行已经准备好扩大行动，必要时将进一步采取扩张性货币政策，以带动通胀回升至目标。

英韦斯在参与一场经济研讨会前发表的一份声明中指出，“我们可能进一步下调附买回利率，并延后调升附买回利率的时间，购买更多政府公债，或者是通过银行对企业发放贷款。在此同时我们也不排除进行汇率干预的可能。”

他补充称，“我们有能力，也将在必要时扩大采取行动。”

瑞典央行于2月会议时将指标附买回利率调降为负值，推出购债行动，并称可能扩大采取行动以因应物价下跌，这令市场大为震撼。(完)

(编译 张明钧; 审校 高琦)
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