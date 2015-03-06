更新版 1-台湾债市：10年和五年指标公债殖利率利差缩小，观望非农就业

* 美债持平，观望非农就业引导方向 * 新上场的五年期公债与10年期利差缩小 * 下周10年债104/5期发行前交易的区间料在1.60-1.65% (新增文末下周全球重要经济数据和事件) 路透台北3月6日 - 台湾指标10年期公债104/5期 周五发行前交易收盘小跌，与新上场的五年 新券104/6期 利率缩小。交易员指出，市场对今晚美国将公布的非农就业数据非常观望，等待美 债做出方向。 交易员指出，美债殖利率在近期偏高水位2.12%附近盘整，逢数据差的利多也不跌，气氛偏空。这影响了 今日新登场的五年新券104/6期交易区间在 1.0510-1.0650%的水位，略高于一般的预期。 〞去年03系列发了很多五年券，(本来有的人)丢不掉，总可以K一下046吧?!"一位大型证券商交易员说 。 他也表示，近期随着美债殖利率的反弹，五年期公债殖利率向上走高，至今已反弹了约10基点，这令原本 持券养券的人无法再无视于评价的压力，卖压蠢动。只不过，次级市场的流动性也不算好，令新一期五年券10 4/6期的放空避险需求一再走高。 也有交易员指出，先前债市空头的避险管道只有十年券104/5期，这也是今日10年券近期成交量较大的主 因。 美国公债价格周四基本持平，交易商等待美国周五公布就业报告，从中寻找美国联邦储备理事会(美联储/ FED)何时升息的线索 指标10年期公债价格 尾盘收益率报2.12%，与周三相近。 **非农就业数据很关键** 交易员表示，周五美国将公布2月非农就业数据，这可能进一步牵动3月17-18日美国联邦储备理事会(FED) 会议中，对升息的看法，令金融市场因此波动。 路透调查的分析师预期，2月美国非农就业岗位增加24万个，少于1月的25.7万个。 本周以来美10年期公债持续在2.12%附近盘整，未见明显方向；而台债方面，除了观望美国就业数据的变 化之外，市场对下周二将标售的10年期公债显得更旁徨。 一外商银行交易员认为，财政部无法不视发债成本标售公债，下周标售结果若是美债未因非农就业数据而 大幅波动，则1.62-1.63%此间水位有可能是财政部和市场的平衡点。 不过，交易员也表示，目前104/5期的空单达到102亿台币，再加以特定金融机构对10年公债的需求料仍存 在，估计近期高位--1.63%可能是标售10年公债的天花板。 〞我们是希望可以到1.63%..目前债市气氛是偏空一点，〞一位大型金融机构交易员表示。 104/5期公债发行前交易区间在1.5845-1.6369%，财政部将在10日标售104甲5期公债，预计金额400亿台币 ，天期为10年期，下周五(13日)发行。 周五美国将公布2月非农就业岗位，市场预估增加24.0万个，前值为增加25.7万个。市场认为，数据结果 可能左右3月美国联邦储备理事会对升息的看法，因而对近期操作相当保守。 他们预估，下周10年期公债104/5期殖利率区间水位料在1.60-1.65%；五年债104/6区间则暂估1.02-1.10% 。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/5 -0.05 1.6215 1.6190-1.6249 77.0 5 104/6 -- 1.0600 1.0510-1.0650 11.0 本周全球重要经济事件和数据包括： 3/6(五)：美国公布2月非农就业数据。 下周全球重要经济事件和数据包括： 3月9日(一)：台湾公布2月CPI数据；台湾公布2月进出口数据；美国就业趋势指数；日本2月服务业景气 判断指数；德国1月经季节调整贸易收支；加拿大2月房屋开工年率；欧元区3月Sentix投资者信心指数；美国 克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在全美商业经济协会的年度经济政策会议上讲话。 3月10日(二)：欧洲经济暨财政事务理事会会议；欧洲央行执委会成员莫尔许在一场金融界会议中发表演 说；中国2月工业生産者价格指数(PPI)；美国2月NFIB小企业信心指数；美国1月批发(趸售)库存和销售、JOLT S职位空缺数；日本2月国内企业物价指数、1月机械订单。 3月11日(三)：中国1-2月固定资産投资(不含农户) 、社会消费品零售总额、工业增加值、房地産投资和 销售情况月度报告；日本2月国内企业物价指数、1月机械订单；美国联邦预算；2月新西兰央行宣布货币政策 声明和官方利率决定；泰国央行召开货币政策委员会会议。 3月12日(四)：台湾央行总裁彭淮南赴国会报告；日本2月消费者信心指数；欧元区1月工业生産；美国2 月进出口物价、2月零售销售；美国1月企业库存；韩国央行召开货币政策会议；欧洲央行执委科尔在一场资产 管理会议中发表演说；美国零售销售数字；美国企业库存。 3月13日(五)：俄罗斯央行宣布利率决定；欧洲央行管理委员会委员诺亚就私募债议题发表演说；美国路 透/密西根大学消费者信心指数3月初值；美国最终需求生产者物价指数。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 103/13 1.6210 5 103/15 1.0210 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯/林高丽)