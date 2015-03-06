更新版 1-中国金融：银监会要求银行单列全年小微企业信贷计划，户数不低于上年同期

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
* 银行小微贷款户数不低于上年同期--银监会
* 取消小微贷款增量不低于上年同期的要求
* 不对称降息和经济结构调整促使银行服务结构调整 (新增更多评论和细节)
路透北京3月6日 - 中国银监会周五表示，商业银行须单列全年小微企业信贷计划并报送监管部门，并要求银行当年小微企业贷款户数不低于上年同期户数。
银监会发布小微企业金融服务工作指导意见称，今年要努力实现“三个不低于”：即小微企业贷款增速不低于各项贷款平均增速，小微企业贷款户数不低于上年同期户数，小微企业申贷获得率不低于上年同期水平。
“这次的目标定位更准确客观，原来‘两个不低于’中‘增量不低于’的指标有基数越累越高的问题，可能导致某些年份贷款增量减少，而小微贷款增量却不低于上年。”工商银行小企业金融业务部处长王夫良表示。
此前，银监会一直提出实现“两个不低于”目标：即小微企业贷款增速不低于各项贷款平均增速，增量不低于上年同期。而商业银行单列全年小微企业信贷计划并限期报送监管部门也比以前指引更严格。
王夫良指出，以往工信部的标准很难严格划分出小微企业，这次指导意见使服务小微的定位更准确，避免了银行服务小微企业时有所选择。
他并称，利率市场化尤其是最近不对称降息导致银行利差缩小，特别是对大企业的利差越来越小，外部改变逼着商业银行转型；此外，整个国家经济发展态势看，第三产业GDP的增量占比越来越大，其中大企业却相对较少，银行服务经济的结构也应该相应调整。
此次指导意见表示，商业银行年初单列全年小微企业信贷计划，并于一季度末前将经本行主要负责人审批的小微企业信贷计划报送监管部门。
同时，要进一步扩大小微企业专项金融债发行工作，对发债募集资金实施专户管理，确保全部用于发放小微企业贷款；此外，增设服务小微的社区支行、小微支行。
针对资产证券化，业内人士表示，此次并没有提出针对小微贷款的证券化，一方面由于证券化的信贷资产都是资产池，单一信贷品种证券化不符合商业银行操作，此外，银监会已经实施了信贷资产证券化的备案制，不会对资产池拆包审批。
在激励方面，此次意见指出，落实有关提高小微企业贷款不良容忍度的监管要求，小微企业贷款不良率高出全行各项贷款不良率年度目标2个百分点以内（含）的，不作为内部对小微企业业务主办部门考核评价的扣分因素。
防范风险上，对符合产业政策、产品具有核心竞争力、长期能够实现盈利、但暂时出现经营困难的小微企业，不宜简单地压贷、抽贷、断贷；加强对互保联保、过剩产能等重点风险的识别、防控，做好风险处置预案。
据银监会介绍，截至2014年12月末，全国小微企业贷款余额20.70万亿元人民币，占全部贷款余额的23.85%，较年初增加3.08万亿元，比上年同期多增1731亿元，比各项贷款增速高4.2个百分点，连续6年实现了“两个不低于”目标；全国小微企业贷款户数1,144.6万户，较上年同期增长9.0%，小微企业金融服务覆盖面稳步拓宽。（完） (发稿 李贺；审校 曾祥进)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险