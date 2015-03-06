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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 15:34 BJT

表格：外资在韩国股市买超2,878亿韩元，连续第十日买超

路透3月6日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在
韩国股市买超2,878亿韩元，连续第十个交易日买超，期间累计买超1.71
万亿韩元。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期        外资     机构投资人      散户
    ---------------------------------------------
     3月 6日       287.8     -154.3        -140.3
     3月 5日       122.7     -116.3          27.8
     3月 4日       234.3     -326.5          93.1
     3月 3日       179.9     -181.7          -4.6
     3月 2日       157.3     -106.0         -50.9
     2月27日        80.8     -163.8          84.1
     2月26日       231.7     -100.6        -138.8
     2月25日       207.6      111.8        -299.6
     2月24日        80.6       48.6        -120.1
     2月23日       127.9      -10.5         -93.0
     2月17日       -25.5      125.5         -78.8
     2月16日       130.2      -94.8         -32.6
     2月13日       175.1       65.6        -232.8
     2月12日       -59.8       33.4          23.2
     2月11日       100.1       72.0        -145.9
     ----------------------------------------------
    本月以来       982.0     -884.7         -74.9
    ----------------------------------------------
    今年以来      1268.8    -1026.2       -1,631.5
    ---------------------------------------------- (完)
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