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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 15:51 BJT

全球金市：金价盘旋在1,200美元附近，但周线或下滑

路透调查显示，分析师预计美国上月新增非农就业岗位为24万个，失
 
业率料从5.7%降至5.6%。
    
    辉立期货投资分析师Howie Lee称，“若非农数据强劲恐怕会令金价
急速大幅下滑，跌向1,180美元，继而可能会有微弱反弹。非农数据只要
高于250,000，将有可能带来这样的影响。”
    
    Lee称，如果该数据低于230,000个岗位，金价可能涨至1,230美元。
    
        
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                      价格     变动   涨跌%   
                                                
    现货金          1198.4     0.2     0.02
    现货银           16.12   -0.04    -0.25
    现货铂金       1181.05    6.55     0.56
    现货钯金         828.5    4.75     0.58
    COMEX期金       1197.7     1.5     0.13
    COMEX期银        16.15  -0.008    -0.05

    汇率
    欧元/美元        1.1017  
    美元指数         96.412   

    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
  
        
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     


 (编译 李爽/孙茉莉; 审校 高琦/张明钧)
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