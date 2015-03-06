更新版 1-中国汇市：人民币连续第四日小幅反弹收升，两岸价差略有缩窄

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
(新增收盘报价)
路透香港3月6日 - 中国人民币兑美元即期 周五连续第四日小幅反弹收升，延续昨日与微跌的中间价逆向而行之势，离岸与在岸价差缩窄至73个点子。交易员称，两会召开期间，因监管层维稳与在离岸价差收窄均削减空头力量。
“今天早盘忙着平头寸，下午的结汇盘比较多，美元买盘有所减少。”一位中资银行交易员称。
另一位中资银行交易员则认为，“美元指数隔夜下跌，今天中间价开的方向与美元走势一致，但开得很少（较昨日低开5个点子），估计这几日还是维稳节奏。”
中国国务院总理李克强周四在2015年政府工作报告中称，要保持人民币汇率处于合理均衡水平，增强人民币汇率双向浮动弹性。
北京时间16：46，人民币兑美元即期报6.2629元，上日收报6.2662元；离岸人民币/美元 成交于6.2735，与在岸价差缩窄至73个点子，昨日尾盘价差逾100个点子，今日人民币兑美元中间价 为6.1533元，上日中间价为6.1528元。
瑞信董事总经理、亚洲首席经济分析师陶冬近日报告指出，人民币对美元汇率将在未来三到六个月贬值至6.45。他指出，人民币对美元升值趋势逆转会对所有人民币资产产生明显的影响，中国在香港、台湾和新加坡发行的短期债券尤其值得关注。
全球汇市，美元指数周五徘徊在11年高位附近，如果今日稍晚出炉的美国非农就业报告支持美联储在未来几个月内升息，则指数可能持续上扬。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3875/6.3925，上日尾盘为6.3945。
北京时间16:48，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2723/6.2756元，上一交易日尾盘报6.2731元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (记者 赵红梅；审校 曾祥进)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险