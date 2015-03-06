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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 16:36 BJT

路透调查：强势美元下人民币今年料仅小升，印度卢比则将走贬

**印度卢比的前景**

预计印度的经济改革和降低的经常帐赤字将扶助该国人气，特别是在印度政府上周公布了预算报告之后。报告显示政府致力于控制举债上限，并且将增加对基础设施的投入。

印度央行已经开启宽松政策的进程，年内已两次调降附买回利率 ，因该国通胀率下滑。印度1月消费者物价上涨5.11%，远低于上年同期达双位数的增幅。

“印度央行在今后时日可能对卢比升值采取更加容忍的态度，因为消费者物价有上升的可能性。”Idris说道。

印度央行和政府本周大幅调整了该国货币政策，设定了两年内通胀率上限为6%的目标。（完）

(编译 张明钧/李春喜/高琦 审校 孙茉莉/白云)
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