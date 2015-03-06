中国经济：今年CPI目标为价改留空间，利率市场化将水到渠成--专家

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透北京3月6日 - 中国央行货币政策委员会委员钱颖一周五表示，今年制定3%的CPI预期目标为价格改革留下空间，而利率市场化是一个自然的过程，表现为在降息的同时配以放宽利率上限。
他在两会（全国人大和政协会议）间隙回答路透提问时并称，今年不能排除扩大人民币汇率浮动区间，但通常会选在波动较小时行动。
“我们的价格改革还没到位，还不是市场化。制定3%而不是2%的CPI预期目标，还是留有一些空间为价格改革铺路。”他说，我们现在一些价格还没完全放开，如果借这个空间完全放开的话，（物价）可能还有一些上升空间。
他并称，利率市场化的路径是很清晰的，再有几次降息的话，同时配以放宽利率上限，就自然成了利率市场化。
“今年存款保险制度已经说了要推出，之前大家所有注意力都放在了降息，一次对称一次非对称，但是这两次降息均配以放宽利率上限，扩大到了1.3倍，这么下去就自然的，水到渠成的实现利率市场化。”他说。
而关于利率市场化后的市场基准利率的选择，他表示央行正在研究此事。
为应对中国经济下行压力和通缩风险的上升，中国央行从去年11月到今年初两次下调存贷款利率，同时将存款利率浮动区间的上限上调至存款基准利率的1.3倍。
**不排除扩人民币波幅**
今年以来人民币兑美元 汇率在市场力量推动下由升转贬，在官方强调人民币进入均衡波动区间的同时，市场揣测中国是否会主动贬值以抵御经济下行压力。
钱颖一表示，汇率整体上是保持基本稳定，但并不意味着不浮动。
“不能排除扩大波动区间。通常扩大波动区间是在中性或波动比较小的时候，比较安全。如果是在跌停边界做政策调整，会直接导致波动加剧。”他说。
周五人民币连续第四日小幅反弹，交易员称，两会召开期间，因监管层维稳与在离岸价差收窄均削减空头力量。此前人民币兑美元出现持续逼近2%跌停板的走势，一度刷新近29个月低点。
中国国务院总理李克强周四做政府工作报告时指出，中国将推动利率市场化改革，健全中央银行利率调控框架，并保持人民币汇率处于合理均衡水平，增强人民币汇率双向浮动弹性。 （完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险