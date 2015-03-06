版本:
中国
债券 | 2015年 3月 6日 星期五 15:50 BJT

标题新闻：瑞典央行总裁英韦斯表示，进一步下调已为负值的利率并没有技术上的障碍

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐