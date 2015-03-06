《汇市简讯》美国非农就业数据公布前，欧元/美元跌至1.10下方

0742GMT * 连续六天跌势，令欧元/美元周四尾盘触及1.0988美元的趋势低点 * 在美国就业数据公布之前，预计会有轧仓或仓位调节，50小时移动 均线在1.1060 * 市场预期美国非农就业数据将因气候及罢工事件因素而较弱，路透 调查预估新增24.7万个岗位，前月增加25.7万个 * 若实际数据接近市场预估，将涌现美元买盘，欧元/美元将再创趋 势新低 * 初步阻力位在1.1030，及小时图高点 * 技术面图表link.reuters.com/nef34w (完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)