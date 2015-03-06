金属期市：伦敦期铜走低料录得周线跌幅，受美元升势打压

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
0711GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.6%报每吨5,800美元，上日收盘近持平。铜价本周跌约1.6%，为六周来最大单周跌幅。
上海期货交易所5月期铜合约 跌0.5%至每吨42,200元人民币。
香港一位交易员称，他预计上海保税区铜溢价将坚挺，但这并不一定说明消费力道，因为中国今年购买的合约铜减少。“我并不认为需求会强进到足以支撑铜价在6,000多的水准，”他说。
中国财政部部长楼继伟周五称，中国要避免经济断崖式下落并稳步去杠杆化，财政必须采取扩张的策略。
其他金属方面，保税区的镍溢价跳涨20美元，之前中国东部一城市关闭几个工厂，其中包括一些钢厂和镍生铁工厂，因面对公众对污染问题愈发不满，政府加大新环保法的实施力度。
LME期镍CMNI3>跌0.7%至每吨14,100美元。
期铅跌1.5%，上日涨约2.5%，但本周涨近4%，仍有望创2014年1月以来最大单周涨幅。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/李爽 审校 白云/孙茉莉)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险