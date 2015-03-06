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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 16:12 BJT

金属期市：伦敦期铜走低料录得周线跌幅，受美元升势打压

0711GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.6%报每吨5,800美元，上日收盘近持平。铜价本周跌约1.6%，为六周来最大单周跌幅。

上海期货交易所5月期铜合约 跌0.5%至每吨42,200元人民币。

香港一位交易员称，他预计上海保税区铜溢价将坚挺，但这并不一定说明消费力道，因为中国今年购买的合约铜减少。“我并不认为需求会强进到足以支撑铜价在6,000多的水准，”他说。

中国财政部部长楼继伟周五称，中国要避免经济断崖式下落并稳步去杠杆化，财政必须采取扩张的策略。

其他金属方面，保税区的镍溢价跳涨20美元，之前中国东部一城市关闭几个工厂，其中包括一些钢厂和镍生铁工厂，因面对公众对污染问题愈发不满，政府加大新环保法的实施力度。

LME期镍CMNI3>跌0.7%至每吨14,100美元。

期铅跌1.5%，上日涨约2.5%，但本周涨近4%，仍有望创2014年1月以来最大单周涨幅。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/李爽 审校 白云/孙茉莉)
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