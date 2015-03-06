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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 16:11 BJT

中国个股：雅戈尔拟投资10亿元设立健康产业基金，首期认缴5亿元

路透上海3月6日 - 中国雅戈尔集团股份有限公司 周五稍晚公告称，拟投资10亿元人民币在浙江宁波设立健康产业基金，首期认缴5亿元，以抓住国内大健康产业的投资机会。

公告显示，健康产业基金将主要针对大健康产业处于成长期、扩张期、成熟期，具有良好的行业发展前景和极具并购价值的企业进行股权投资；并关注优秀上市公司的定增机会，以及医疗健康产业国有大中型混合所有制改制重组的投资机会。

公告称，雅戈尔此次以自有资金出资，全资子公司雅戈尔投资有限公司为健康产业基金的管理人，负责围绕医疗健康产业寻找投资项目，包括项目开发、尽职调查、分析论证以及投后管理等。基金存续期五年，经合伙人会议批准后可延期两年。

公司认为，医疗健康产业关乎人的生老病死，是一个永恒的话题。随着中国综合国力的 增强，人民生活水平的提高以及国家医疗改革的深入推进，医疗健康产业将迎来广阔的发展前景和巨大的投资机遇。此次设立该基金，有利于公司投资业务向战略、产业投资转型，提升盈利水平，拓宽盈利渠道。

雅戈尔周五收报14.19元，涨2.23%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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