中国个股：雅戈尔拟投资10亿元设立健康产业基金，首期认缴5亿元

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透上海3月6日 - 中国雅戈尔集团股份有限公司 周五稍晚公告称，拟投资10亿元人民币在浙江宁波设立健康产业基金，首期认缴5亿元，以抓住国内大健康产业的投资机会。
公告显示，健康产业基金将主要针对大健康产业处于成长期、扩张期、成熟期，具有良好的行业发展前景和极具并购价值的企业进行股权投资；并关注优秀上市公司的定增机会，以及医疗健康产业国有大中型混合所有制改制重组的投资机会。
公告称，雅戈尔此次以自有资金出资，全资子公司雅戈尔投资有限公司为健康产业基金的管理人，负责围绕医疗健康产业寻找投资项目，包括项目开发、尽职调查、分析论证以及投后管理等。基金存续期五年，经合伙人会议批准后可延期两年。
公司认为，医疗健康产业关乎人的生老病死，是一个永恒的话题。随着中国综合国力的 增强，人民生活水平的提高以及国家医疗改革的深入推进，医疗健康产业将迎来广阔的发展前景和巨大的投资机遇。此次设立该基金，有利于公司投资业务向战略、产业投资转型，提升盈利水平，拓宽盈利渠道。
雅戈尔周五收报14.19元，涨2.23%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险