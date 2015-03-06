欧元债市：二线国家公债收益率创新低，欧洲央行量化宽松在即

路透伦敦3月6日 - 葡萄牙、意大利及西班牙等国政府公债收益率(殖利率)周五降至历史新低，上日欧洲央行提出大规模购债的细节。

葡萄牙10年期公债收益率 下滑12个基点至1.7%，意大利 及西班牙10年期公债收益率 则双双下滑5个基点，分别报1.28%及1.19%。