欧元债市：二线国家公债收益率创新低，欧洲央行量化宽松在即

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透伦敦3月6日 - 葡萄牙、意大利及西班牙等国政府公债收益率(殖利率)周五降至历史新低，上日欧洲央行提出大规模购债的细节。
葡萄牙10年期公债收益率 下滑12个基点至1.7%，意大利 及西班牙10年期公债收益率 则双双下滑5个基点，分别报1.28%及1.19%。
欧洲央行将会自下周一开始买进政府公债，总规模将超过1万亿(兆)欧元。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧; 审校 李春喜)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。