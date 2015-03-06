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货币新闻 | 2015年 3月 6日 星期五 16:23 BJT

欧元债市：二线国家公债收益率创新低，欧洲央行量化宽松在即

路透伦敦3月6日 - 葡萄牙、意大利及西班牙等国政府公债收益率(殖利率)周五降至历史新低，上日欧洲央行提出大规模购债的细节。

葡萄牙10年期公债收益率 下滑12个基点至1.7%，意大利 及西班牙10年期公债收益率 则双双下滑5个基点，分别报1.28%及1.19%。

欧洲央行将会自下周一开始买进政府公债，总规模将超过1万亿(兆)欧元。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧; 审校 李春喜)
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