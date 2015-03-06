投行观点：去年实际财政赤字率仅1.8%偏紧，今年达2.7%政策力度加大--中金

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透北京3月6日 - 针对中国财政部部长楼继伟周五的新闻发布会，大型投行中金公司的快速点评指出，去年中国实际的赤字率为1.8%，实际上还是偏紧的；而今年有望达到2.6-2.7%，显示财政政策的力度还是加大的。
**去年财政政策实际偏紧**
2014年财政赤字实际执行1.35万亿，赤字率2.1%。但这里包括地方政府债券还本支出993亿元和补充中央和地方预算稳定调节基金及地方财政结转下年支出2195.2亿元，这两项对2014年的经济增长均不能形成实际的贡献，剔除这两项支出，2014年实际的赤字1.13万亿，赤字率仅为1.8%，较2013年不升反降，财政政策执行情况偏紧。
**今年则明显发力**
但2015年实际的财政赤字可能达到2.6-2.7%，较2014年力度大幅增加，是经济增长的有力保障。财政报告中写道，2015年预算赤字率2.3%（预算赤字1.62万亿元），但需要注意得是，如果加上从中央预算稳定调节基金调入1,000亿元，再加上动用以前年度结转资金1,124亿元，则实际的赤字为1.83万亿元，则这一口径的赤字率2.6-2.7%左右。
楼继伟部长在答记者问时，也明确表态“报告中的赤字率仍是2.3%。当年收支差额是2.7%，这个力度是比较大的。对于支撑经济的发展、抵御下行压力，将发挥重要的作用”。
**地方政府债务风险可控，解决需要时间**
第一，从楼部长回答中，可以看出目前尚未公布的地方负有直接偿还责任的债务规模要比2013年审计署公开的10.9万亿的数字高，但是地方政府故意多报的现象可能也有遏制的办法，楼表态“地方政府报完以后，我们还要再审核，审核的过程还没有结束”。
第二，必须开前门、堵后门，同时还要防止出现系统性风险。2015年地方债预算6,000亿元（包含1,000亿元专项债务），较2014年的4,000亿元增长50%。另外，“防止出现系统性风险”，意味着这项改革将稳妥推进，造成经济巨幅波动的可能性小。第三，有解决的思路。有稳定现金流债务引入PPP模式或收费偿债；对纯公益性的地方政府债务，通过发债替换原来的平台债务，这样可以使债息降下来。另外，由银行贷款形成的历史债务，按照契约原则，贷款的合同不能废除。可能双方谈判、进行一些债务重整，采取一些过渡性的办法逐步解决。比如经济观察报今天的消息（here），财政部批复3万亿额度置换存量债务等措施。
**税制改革进行时**
在楼继伟答记者问中，涉及中国多项税制改革，预计在这些领域的改革细则将陆续公布。包括对税收优惠政策、特别是区域税收优惠政策的规范管理；2015年全面完成“营改增”改革，即把生活服务业、金融业以及建筑业、房地产业的营业税全部改成增值税；个人所得税改革等（完）。 (整理 路透中文新闻部)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险