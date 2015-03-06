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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 16:12 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走势受选择权及卖单抑制

0804GMT
    
    * 纽约时段有23亿美元执行价120.00的选择权到期。执行价120.50及
121.00的到期规模分别为17亿及25亿
    * 美元/日圆周四高点120.40。2月中的双重顶部120.48阻碍升势
    * 今日区间在119.92-120.19。卖盘在120.40-50
    * 119.90为美元/日圆由119.60到120.40涨势的61.8%回档位。一目均
衡转换线在119.50，周四低点在119.47
    * 美国1330GMT公布非农就业数据之前，料将维持在较窄区间(完)
  
 (编译 蔡美珍；审校 白云)
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