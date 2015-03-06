台湾汇市：台币随亚币收升，美非农数据料牵动下周走向

* 台币随亚币收升，观望非农就业数据 * 外资汇入且寿险业卖美元有助台币 * 下周实质交易区间估31.350-31.550 路透台北3月6日 - 台币兑美元 周五收升，实质交易价位强于上日区间。汇银人士表示 ，因亚币在美国公布非农就业数据前多数走强，且外资在台股现货再转为买超。 台币兑美元周线收高0.16%，未脱31.300-31.600的近期区间。交易员指出，市场多预期美国2月非农就业 数据将偏强，本周美元也多处于走升格局，不过今晚数字即将揭晓，部分多单先行退场观望亦属合理。此外， 外资小幅汇入以及寿险业因应保单赎回而卖出美元，也令台币偏强。 〞今天寿险有大单赎回，将美元换台币。〞一位银行交易员说。 针对下周走势，交易员多认为今晚的美国2月非农就业数据，将牵动市场对3月17-18日美国联邦储备理事 会(FED)会议对升息的看法，一旦升息预期走强，台币兑美元不排除有测向31.600的可能，但要跌破机率偏低 。 交易员称，若非农数据仅符合预期，则台币仍难脱在31.300-31.600区间内整理。外资动向也要留意，在 欧洲央行将于下周展开其1兆(万亿)欧元购债计划，以及市场预期中国央行后续仍有降息动作下，外资短期反 向汇出的机率应不高。 一本地银行交易员认为，美国经济稳健复苏以及国际油价维持低档，料对台币形成有力支撑。因以外贸为 主的台湾经济受惠美国景气好转，出口商卖汇需求将高于因国际油价偏低、为支付油款产生的美元买需，这使 得台币在面对强势美元时大贬机率偏低。 交易员预估，下周台币将在31.350-31.550间交投。今日台币主要交易区间在31.428-31.489，上日交易区 间在31.436-31.505。 周五美国将公布2月非农就业岗位，市场预估增加24.0万个，前值为增加25.7万个。市场认为，数据结果 可能左右3月美国联邦储备理事会对升息的看法，因而对近期操作相当保守。 海外无本金交割远期外汇市场中，一个月期美元/台币换汇点自微幅溢价转价平。一个月美元/台币远汇T WD1MNDFOR=尾盘报31.434/31.450，上日收在31.495。 台湾股市周五随亚股小幅收升，周线走扬0.25%。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转 为买超38.52亿台币。 大多数新兴亚币周五小升，抹去本周部分跌幅，因交易商在美国非农就业报告出炉前回补空仓。韩元兑美 元 周五攀升，受风险意愿的改善提振，不过美元全线走强抑制了涨幅。 本/下周全球重要经济事件与数据包括： 3月6日(五)：美国公布2月非农就业数据。 3月9日(一)：台湾公布2月CPI数据；台湾公布2月进出口数据；美国就业趋势指数；日本2月服务业景气判 断指数；德国1月经季节调整贸易收支；加拿大2月房屋开工年率；欧元区3月Sentix投资者信心指数；美国克 利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在全美商业经济协会的年度经济政策会议上讲话。 3月10日(二)：欧洲经济暨财政事务理事会会议；欧洲央行执委会成员莫尔许在一场金融界会议中发表演 说；中国2月工业生産者价格指数(PPI)；美国2月NFIB小企业信心指数；美国1月批发(趸售)库存和销售、JOLT S职位空缺数；日本2月国内企业物价指数、1月机械订单。 3月11日(三)：中国1-2月固定资産投资(不含农户) 、社会消费品零售总额、工业增加值、房地産投资和 销售情况月度报告；日本2月国内企业物价指数、1月机械订单；美国联邦预算；2月新西兰央行宣布货币政策 声明和官方利率决定；泰国央行召开货币政策委员会会议； 3月12日(四)：台湾央行总裁彭淮南赴国会报告；日本2月消费者信心指数；欧元区1月工业生産；美国2月 进出口物价、2月零售销售；美国1月企业库存；韩国央行召开货币政策会议；欧洲央行执委科尔在一场资产管 理会议中发表演说；美国零售销售数字；美国企业库存； 3月13日(五)：俄罗斯央行宣布利率决定；欧洲央行管理委员会委员诺亚就私募债议题发表演说；美国路 透/密西根大学消费者信心指数3月初值；美国最终需求生产者物价指数； 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.450 31.507 31.428-31.525 31.525 5.93 8.37 元太外汇经纪公司 31.450 31.506 31.435-31.525 31.525 2.70 3.04 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 0.005/0.015 美元/台币六个月期 -0.040/-0.015 -0.035/-0.015 (完)