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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 08:46 BJT

台湾数据：2月CPI年减0.19%，连续第二个月下跌

路透台北3月9日 - 台湾主计总处周一公布，2月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.19%，低于预期的升0.30%；为连续第二个月下跌。

台湾1月CPI年减0.94%，创逾五年最大跌幅；此前最大跌幅为2009年11月的1.61%。

主计总处称，主因油料费及燃气价格调降，与电费折抵回馈，加以消费性电子产品价格较上年为低所致。

2月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌8.49%。2月CPI较上月经季调后则是升0.01%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

2月 1月

CPI（较上年同期） -0.19 -0.94

路透调查（较上年同期） +0.30 --

CPI（较上月，经季节调整） +0.01 -0.84

核心CPI（较上年同期） +1.78 +0.64

WPI（较上年同期） -8.49 -7.76r

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。(完)

参看台湾CPI相关新闻，请点选 ；台湾数据请点选 (记者 高洁如; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯/张喜良)
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