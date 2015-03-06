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市场报道 | 2015年 3月 6日 星期五 16:18 BJT

《汇市简讯》英镑/美元卖单挂在1.5270，聚焦美国就业数据

0805GMT
    
    * 英镑/美元在1.5270美元(周四高点)传出卖盘。更上方阻力在1.529
3
    * 1.5293为55日移动均线位置(下方的停损单周三遭触发)
    * 周四低点在1.5215，受欧元/美元跌势影响
    * 美国1330GMT公布就业数据。若非农就业或薪资数据高于市场预期
，美元应会受惠
    * 市场预估美国2月非农就业新增24万个岗位，1月时为增加25.7万个
。平均时薪预估上升0.2%，1月时为上升0.5%
    * 对待升息的耐心不宜过度--旧金山联储总裁 (完)
  
 (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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