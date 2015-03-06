《汇市简讯》英镑/美元卖单挂在1.5270，聚焦美国就业数据

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
0805GMT * 英镑/美元在1.5270美元(周四高点)传出卖盘。更上方阻力在1.529 3 * 1.5293为55日移动均线位置(下方的停损单周三遭触发) * 周四低点在1.5215，受欧元/美元跌势影响 * 美国1330GMT公布就业数据。若非农就业或薪资数据高于市场预期 ，美元应会受惠 * 市场预估美国2月非农就业新增24万个岗位，1月时为增加25.7万个 。平均时薪预估上升0.2%，1月时为上升0.5% * 对待升息的耐心不宜过度--旧金山联储总裁 (完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
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