台湾央行：共发行2,811亿台币存单，发行余额持平不变

路透台北3月6日 - 台湾央行周五公布，共发行2,811亿台币存单。与今日存单到期金额2,811亿台币相较，存单发行余额持平不变。 央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,768.00

91天期 0.93 32.00

182天期 1.05 11.00

央行上日发行7,704.8亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,918.6亿台币。