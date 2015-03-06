台湾央行：共发行2,811亿台币存单，发行余额持平不变

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透台北3月6日 - 台湾央行周五公布，共发行2,811亿台币存单。与今日存单到期金额2,811亿台币相较，存单发行余额持平不变。 央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 2,768.00
91天期 0.93 32.00
182天期 1.05 11.00
央行上日发行7,704.8亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,918.6亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为负19亿台币，累积超额准备为96亿台币、加计前期1%的超额准备为1,110亿台币。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
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