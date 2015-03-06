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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 16:18 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月6日

路透香港3月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港
元=0.80737人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.2%，低于
上交易日收盘的22.24%。
    
   公司名        A股代码       H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                          4.34            5.44           0.99
 建设银行                                          5.39            6.19           1.08
 中国银行                                          3.83            4.23           1.12
 农业银行                                          3.15            3.68           1.06
 招商银行                                         14.05           17.02           1.02
 中信银行                                          6.57            5.69           1.43
 交通银行                                          5.83            6.26           1.15
 民生银行                                          8.76            8.86           1.22
 中国人寿                                         34.92           31.00           1.40
 中国平安                                         64.98           82.40           0.98
 中国太保                                         31.55           37.35           1.05
 中信证券                                         28.11           26.35           1.32
 新华人寿                                         47.18           40.35           1.45
 海通证券                                         20.74           17.24           1.49
 华能国际                                          7.42            9.05           1.02
 大唐发电                                          5.72            3.82           1.85
 华电国际                                          5.65            6.47           1.08
 中煤能源                                          6.20            3.99           1.92
 中国神华                                         18.07           19.18           1.17
 中国石油                                         10.77            8.41           1.59
 兖州煤业                                         12.74            6.25           2.52
 中国石化                                          5.96            6.20           1.19
 上海石化                                          4.94            2.61           2.34
 中海油服                                         19.13           11.90           1.99
 仪征化纤                                          7.01            2.81           3.09
 中国铝业                                          6.04            3.82           1.96
 江西铜业                                         18.72           13.12           1.77
 洛阳钼业                                         13.11            5.09           3.19
 紫金矿业                                          3.50            2.31           1.88
 马钢股份                                          3.73            2.18           2.12
 鞍钢股份                                          5.39            5.87           1.14
 重庆钢铁                                          3.38            1.45           2.89
 海螺水泥                                         19.64           25.75           0.94
 洛阳玻璃                                          9.92            3.14           3.91
 京城机电                                          8.23            3.30           3.09
 中联重科                                          6.22            4.86           1.59
 金隅股份                                          9.10            6.24           1.81
 中国国航                                          7.32            6.31           1.44
 东方航空                                          5.24            3.47           1.87
 南方航空                                          4.91            3.60           1.69
 中国远洋                                          6.17            3.84           1.99
 中海集运                                          4.28            2.41           2.20
 中集集团                                         19.73           14.88           1.64
 中海发展                                          7.86            5.25           1.85
 宁沪高速                                          7.10            9.50           0.93
 深高速                                            8.15            5.32           1.90
 成渝高速                                          5.02            3.07           2.03
 皖通高速                                          6.21            5.05           1.52
 广深铁路                                          4.28            3.80           1.40
 中国南车                                         13.64            9.76           1.73
 中国交建                                         12.91            8.98           1.78
 中国铁建                                         12.80            9.18           1.73
 中国中铁                                          8.18            6.11           1.66
 长城汽车                                         47.92           47.30           1.25
 比亚迪                                           52.30           37.25           1.74
 广汽集团                                          9.00            7.21           1.55
 青岛啤酒                                         40.10           48.60           1.02
 白云山                                           30.31           26.20           1.43
 新华制药                                          8.88            4.05           2.72
 海信科龙                                          9.51            6.73           1.75
 南京熊猫                                         14.01            6.89           2.52
 晨鸣纸业                                          6.48            3.88           2.07
 上海医药                                         18.48           17.44           1.31
 中兴通讯                                         19.56           17.72           1.37
 东方电气                                         19.92           15.64           1.58
 潍柴动力                                         25.99           28.70           1.12
 东北电气                                          5.37            1.97           3.38
 广船国际                                         37.22           20.65           2.23
 经纬纺机                                         18.49            9.74           2.35
 昆明机床                                          8.84            3.52           3.11
 一拖股份                                         12.51            5.35           2.90
 北辰实业                                          4.24            2.49           2.11
 创业环保                                         12.88            5.49           2.91
 中国中冶                                          4.41            2.35           2.32
 金风科技                                         14.47           12.96           1.38
 丽珠                                             52.00           41.90           1.54
 万科                                             11.94           16.54           0.89
 中国北车                                         14.42           10.42           1.71
 郑煤机                                            7.95            4.79           2.06
 大连港                                            5.42            2.83           2.37
 山东墨龙                                         10.48            3.54           3.67
 浙江世宝                                         27.11            8.25           4.07
 复星医药                                         22.97           26.80           1.06
 光大银行                                          3.89            3.94           1.22
 东江环保                                         40.91           29.25           1.73
 上海电气                                         10.13            4.50           2.79
                                                                                                
                              
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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