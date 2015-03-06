《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月6日

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透香港3月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港 元=0.80737人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.2%，低于 上交易日收盘的22.24%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.34 5.44 0.99 建设银行 5.39 6.19 1.08 中国银行 3.83 4.23 1.12 农业银行 3.15 3.68 1.06 招商银行 14.05 17.02 1.02 中信银行 6.57 5.69 1.43 交通银行 5.83 6.26 1.15 民生银行 8.76 8.86 1.22 中国人寿 34.92 31.00 1.40 中国平安 64.98 82.40 0.98 中国太保 31.55 37.35 1.05 中信证券 28.11 26.35 1.32 新华人寿 47.18 40.35 1.45 海通证券 20.74 17.24 1.49 华能国际 7.42 9.05 1.02 大唐发电 5.72 3.82 1.85 华电国际 5.65 6.47 1.08 中煤能源 6.20 3.99 1.92 中国神华 18.07 19.18 1.17 中国石油 10.77 8.41 1.59 兖州煤业 12.74 6.25 2.52 中国石化 5.96 6.20 1.19 上海石化 4.94 2.61 2.34 中海油服 19.13 11.90 1.99 仪征化纤 7.01 2.81 3.09 中国铝业 6.04 3.82 1.96 江西铜业 18.72 13.12 1.77 洛阳钼业 13.11 5.09 3.19 紫金矿业 3.50 2.31 1.88 马钢股份 3.73 2.18 2.12 鞍钢股份 5.39 5.87 1.14 重庆钢铁 3.38 1.45 2.89 海螺水泥 19.64 25.75 0.94 洛阳玻璃 9.92 3.14 3.91 京城机电 8.23 3.30 3.09 中联重科 6.22 4.86 1.59 金隅股份 9.10 6.24 1.81 中国国航 7.32 6.31 1.44 东方航空 5.24 3.47 1.87 南方航空 4.91 3.60 1.69 中国远洋 6.17 3.84 1.99 中海集运 4.28 2.41 2.20 中集集团 19.73 14.88 1.64 中海发展 7.86 5.25 1.85 宁沪高速 7.10 9.50 0.93 深高速 8.15 5.32 1.90 成渝高速 5.02 3.07 2.03 皖通高速 6.21 5.05 1.52 广深铁路 4.28 3.80 1.40 中国南车 13.64 9.76 1.73 中国交建 12.91 8.98 1.78 中国铁建 12.80 9.18 1.73 中国中铁 8.18 6.11 1.66 长城汽车 47.92 47.30 1.25 比亚迪 52.30 37.25 1.74 广汽集团 9.00 7.21 1.55 青岛啤酒 40.10 48.60 1.02 白云山 30.31 26.20 1.43 新华制药 8.88 4.05 2.72 海信科龙 9.51 6.73 1.75 南京熊猫 14.01 6.89 2.52 晨鸣纸业 6.48 3.88 2.07 上海医药 18.48 17.44 1.31 中兴通讯 19.56 17.72 1.37 东方电气 19.92 15.64 1.58 潍柴动力 25.99 28.70 1.12 东北电气 5.37 1.97 3.38 广船国际 37.22 20.65 2.23 经纬纺机 18.49 9.74 2.35 昆明机床 8.84 3.52 3.11 一拖股份 12.51 5.35 2.90 北辰实业 4.24 2.49 2.11 创业环保 12.88 5.49 2.91 中国中冶 4.41 2.35 2.32 金风科技 14.47 12.96 1.38 丽珠 52.00 41.90 1.54 万科 11.94 16.54 0.89 中国北车 14.42 10.42 1.71 郑煤机 7.95 4.79 2.06 大连港 5.42 2.83 2.37 山东墨龙 10.48 3.54 3.67 浙江世宝 27.11 8.25 4.07 复星医药 22.97 26.80 1.06 光大银行 3.89 3.94 1.22 东江环保 40.91 29.25 1.73 上海电气 10.13 4.50 2.79 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险