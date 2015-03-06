中国债市：证监会批准中金所开展10年期国债期货交易，挂牌日3月20日

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透北京3月6日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，证监会批准中国金融期货交易所开展10年期国债期货交易，合约正式挂牌日为3月20日。
张晓军在证监会每周例行发布会上表示，推出10年期国债期货有利于完善国债收益率曲线，推动国债市场和期货市场健康发展。
中国金融期货交易所今年1月初正式发布10年期国债期货合约征求意见稿，与去年9月推出的仿真交易合约相比，包括可交割国债期限，最小变动价位等多项规则都出现变化。
具体而言，10年国债期货T合约仿真合约的可交割国债为发行期限不超过10年，合约到期月首日剩余期限不低于6.5年的记帐式国债，而正式的合约征求意见稿则是剩余期限为6.5-10.25年的国债。
五年期国债期货2013年9月上市以来运行平稳，为完善国债期货产品体系，推进利率市场化进程，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，中金所去年9月启动了10年期和三年期国债期货合约仿真交易。
而为了迎接10年期国债期货登场，中金所上周宣布对五年期国债期货交割细则进行修改，五年期国债期货合约的可交割券范围则由“合约到期月份首日剩余期限为4-7年的记账式附息国债”调整为“合约到期月份首日剩余期限为4-5.25年的记账式附息国债”。 （完） (发稿 张晓翀；撰写 边竞; 审校 林高丽)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
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