《综述》2015年中国经济增长目标，是上限还是下限？

作者 李文科

路透北京3月9日 - 本届两会，中国政府“去GDP化”的经济发展政策导向引发全球喝彩，但市场对“7%左右”增速目标的解读却截然不同，恰如一千个读者读出一千个哈姆雷特一样，

一则认为是这是增长的底限，另一方则认为已经是增长的上限。这一判断无疑将决定如何定向未来宏观调控政策的取向，从而影响对股债汇市走向的判断。

界定7%的目标是经济增长上限的机构认为，灵活性提高的货币政策将更加宽松，而宽财政将继续发力；相反，界定其为下限的机构则判断，未来稳增长的政策放松力度可能低于市场预期。

“（对中国经济增长目标7%左右）这个判断的不同涉及到的是对政策背后的逻辑判断，说到底是对就业形势的判断不同，有人觉得7%就够了，有人觉得7%还很难达到目标。”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩称。

他并解释称，造成分歧的主要原因还在于就业问题的复杂性，不仅有新增就业，还有结构性的就业问题，以及传统周期部门的失业问题等等，对这些问题的判断不同将引致对经济增长的不同看法。

2015年政府工作报告指出，经济增长预期7%左右，考虑了需要和可能，与全面建成小康社会目标相衔接，与经济总量扩大和结构升级的要求相适应，且稳增长也是为了保就业，7%左右的速度可以实现比较充分的就业。

中国浦发银行报告称，2014年GDP仅增长7.4%的情况下，城镇新增就业达到1,322万人，高于政府制定的增长1,000万目标，显示政府“稳就业“压力下降，提高了对经济下滑容忍度，"我们理解这是政府在2015年顺势将GDP增速下调至7%的重要原因。这也意味着‘稳增长’需要的政策放松的力度可能低于市场预期。"

部分机构明确提出要摒弃“强刺激”预期。光大证券报告称，政府工作报告不再谈“保下限”，且自2012年以来首次下调经济增长目标，而并没有像2014年报告所提“守住稳增长、保就业的下限。”表明政府将在今年进一步放任经济增速的放缓，试探经济保持稳定的底线，托底增长的政策力度不会太大。

但界定7%为经济增长上限的机构观点则背向而驰。华融证券报告指出，中国2015年实现7%左右的GDP增长有一定难度，上半年压力较大。

中信证券指出，政策底是由新增就业所决定，由于GDP总量的持续增大，新增就业所对应的GDP增速将有所放缓，因此淡季的“政策底”也将有所回落，预期政府的单季政策底会在7%以下，但全年增长依然将达到7%。

**平衡稳增长和调结构的新起点**

今年政府工作报告不仅调低了经济增长目标，与之对应，固定资产投资、外贸、消费、M2以及CPI等各项增长目标普遍下调，财政赤字目标略高于去年的2.1%，但低于预期。

当速度已经不可持续的时候，“告别速度”就将是中国经济发展模式的新起点，在经济下行压力加大，结构改革迫在眉睫的时候，政府将试探经济保持稳定的底线，并力图走好稳增长和调结构的平衡木。

“将2015年的经济增长目标确定为7%左右，表明宏观政策的重点将更多转向结构调整，转向经济增长的质量。与此同时，因为内外部综合因素的影响，目前经济增长趋势还在探底过程中，要达到全年7%的增长目标，客观上也要求宏观政策需要更为积极。”国务院发展研究中心金融所副所长巴曙松撰文指出。

不过，光大证券报告指出，政府在试探经济稳定底线的过程中，经济增长发生突变式恶化及硬着陆风险将明显加大，因政策不及时而发生风险的概率不小。

报告强调，中国2015年财政和货币政策设定的目标也表明托底增长的政策力度不会太大，在这一试探过程中，经济增长方面失稳的风险必然加大。

另一方面，7%左右的经济增长速度既是为了实现稳增长，亦是为结构改革腾挪空间，而深化改革也是在挖掘稳增长的新动力。

华泰证券报告就指出，政府工作报告可归纳为“调结构与稳增长的契合”，在大力推进结构化改革的同时，稳增长力度不减，经济增速下调，为调结构留出足够的空间，也减少了保增长的压力。