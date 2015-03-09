《分析师观点》台湾2月CPI连两个月下跌，今年升息机率料低

路透台北3月9日 - 台湾主计总处周一公布，2月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.19%，低于预期的升0.30%；为连续第二个月下跌。

台湾1月CPI年减0.94%，创逾五年最大跌幅；此前最大跌幅为2009年11月的1.61%。

主计总处称，主因油料费及燃气价格调降，与电费折抵回馈，加以消费性电子产品价格较上年为低所致。

2月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌8.49%。2月CPI较上月经季调后则是升0.01%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

2月 1月

CPI（较上年同期） -0.19 -0.94

路透调查（较上年同期） +0.30 --

CPI（较上月，经季节调整） +0.01 -0.84

核心CPI（较上年同期） +1.78 +0.64

WPI（较上年同期） -8.49 -7.76r

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。

**市场评论**

--大众银行分析师 陈森林:

比我们预期低，主要被油价影响，2月是过年，通常食品价格会高一些，但CPI仍为负值隐含着物价受油价下滑压缩。不过核心物价并未下滑，因此还不至于有通缩疑虑。我们预估今年CPI年增率可能接近零，假设基础是以西德州原油每桶50美元估计，且其他部分较去年涨幅上扬。央行今年调升利率的机率很低，关注重点会放在汇率上。

--凯基投顾分析师 蔡耀德:

合并1、2月起来看，核心物价低于预期一些，主因还是油价影响，但核心物价表现还可以接受。我们不会过度解读数据变化，在全球通膨持续放缓疑虑未除下，央行没有太大升息压力，应该会等待下半年情势明朗时才会决定。最快明年才会调整。

**市场反应**

--台币兑美元 周五收盘升5.7分至31.450。

--台股加权股价指数 周五收高0.53%，报9,645.77点。

--指标10年期公债104/5 殖利率周五收低0.05基点报1.6215%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行2014年12月底决议将官方利率维持在1.875%，是连续14季度维持利率不变。

--主计总处2月对2015年全年经济成长率上修至预估为3.78%，CPI年成长率下修至0.26%，创六年低位。(完)

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