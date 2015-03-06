香港个股：中银香港称岳毅接替和广北任副董事长兼总裁

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透香港3月6日 - 中银香港 周五宣布，因年龄原因，和广北今天起辞任副董事长兼总裁，并由母行中国银行 原副行长岳毅接替其职务。
岳毅亦是今天辞去中国银行副行长之职务。
现年58岁的岳毅自去年5月起出任中银香港非执行董事、风险委员会委员、战略及预算委员会委员。他于1980年加入中国银行，曾在中银北京市分行、汉城（现称首尔）分行、中国银行总行工作。
和广北现年60岁，他于2003年由中行调任中银香港，接替被双规的前总裁刘金宝。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
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