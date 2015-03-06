香港个股：中银香港称岳毅接替和广北任副董事长兼总裁

路透香港3月6日 - 中银香港 周五宣布，因年龄原因，和广北今天起辞任副董事长兼总裁，并由母行中国银行 原副行长岳毅接替其职务。

岳毅亦是今天辞去中国银行副行长之职务。

现年58岁的岳毅自去年5月起出任中银香港非执行董事、风险委员会委员、战略及预算委员会委员。他于1980年加入中国银行，曾在中银北京市分行、汉城（现称首尔）分行、中国银行总行工作。

和广北现年60岁，他于2003年由中行调任中银香港，接替被双规的前总裁刘金宝。（完）