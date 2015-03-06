欧洲个股：阿斯利康维持今年财测不变，将调整业绩报告方式

路透伦敦3月6日 - 制药商阿斯利康(AstraZeneca) 周五表示将改变业绩的报告方式，并从2015年第一季度开始实行，以让投资者能更好地看到来自于外化交易的营收。

此举意味着阿斯利康眼下将关注总营收，而非财测当中的销售营收，虽然这两个指标今年的下滑幅度料将相同。

阿斯利康预计2015年总营收下跌5%左右(假定汇率保持不变)，与上次财测一致。经调整或“核心”每股盈余预计仍将以较低的个位数水平上涨。

该公司准备开展更多的外化交易，包括出售非核心药品，这么做是为了提高业务专注度，并带来额外收入，以顺利度过部分药品专利到期的困难阶段。