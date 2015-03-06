欧洲个股：阿斯利康维持今年财测不变，将调整业绩报告方式

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透伦敦3月6日 - 制药商阿斯利康(AstraZeneca) 周五表示将改变业绩的报告方式，并从2015年第一季度开始实行，以让投资者能更好地看到来自于外化交易的营收。
此举意味着阿斯利康眼下将关注总营收，而非财测当中的销售营收，虽然这两个指标今年的下滑幅度料将相同。
阿斯利康预计2015年总营收下跌5%左右(假定汇率保持不变)，与上次财测一致。经调整或“核心”每股盈余预计仍将以较低的个位数水平上涨。
该公司准备开展更多的外化交易，包括出售非核心药品，这么做是为了提高业务专注度，并带来额外收入，以顺利度过部分药品专利到期的困难阶段。
以前，这类交易带来的收入被归到(损益表)销货成本(COGS)项下“其他营业利润”的一部分。未来，该项目将归入总营收，在财报中的显示位置位于COGS上方。(完) (编译 洪曦; 审校 白云)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
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