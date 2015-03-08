中国数据：2月出口同比大增48.9%，进口降20.1%--海关

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透北京3月8日 - 中国海关周日公布，以人民币计价，中国2月出口1.04万亿元，同比增长48.9%，进口6,661亿元，同比下降20.1%，贸易顺差为3,705亿元。
2月进出口总值1.7万亿元，增长11.3%；中国外贸出口先导指数为39.6，较1月回升1.0，结束连续四个月下滑走势，表明今年二季度中国出口有望好转。
前两个月来看，中国出口同比增长15.3%，进口同比下降19.9%，贸易顺差7,374亿元；进出口总值3.79万亿元，同比下降2%。
中国政府工作报告提出，2015年进出口总额增长目标为6%左右，低于去年设定的7.5%。（完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)