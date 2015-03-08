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货币新闻 | 2015年 3月 8日 星期日 10:40 BJT

中国数据：2月出口同比大增48.9%，进口降20.1%--海关

路透北京3月8日 - 中国海关周日公布，以人民币计价，中国2月出口1.04万亿元，同比增长48.9%，进口6,661亿元，同比下降20.1%，贸易顺差为3,705亿元。

2月进出口总值1.7万亿元，增长11.3%；中国外贸出口先导指数为39.6，较1月回升1.0，结束连续四个月下滑走势，表明今年二季度中国出口有望好转。

前两个月来看，中国出口同比增长15.3%，进口同比下降19.9%，贸易顺差7,374亿元；进出口总值3.79万亿元，同比下降2%。

中国政府工作报告提出，2015年进出口总额增长目标为6%左右，低于去年设定的7.5%。（完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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