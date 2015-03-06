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债券 | 2015年 3月 6日 星期五 16:46 BJT

瑞士金融：央行外汇储备2月刷新纪录高位，表明央行仍在买外汇压瑞郎

路透苏黎世3月6日 - 瑞士外汇储备上月再创纪录高位，表明尽管瑞士央行在1月中放弃瑞郎/欧元的汇率上限，但仍在买入外汇以抑制瑞郎升值。

瑞士央行称，截至2月末，其持有5,092.5亿瑞郎(5,231.7亿美元)外汇，上月修正后为4,984.63亿瑞郎。

瑞士央行在1月15日放弃已守护逾三年的瑞郎/欧元上限1.2，后来该央行称，若维持这一上限不变，仅在1月央行就需斥资1,000亿瑞郎守护这一水准。(完)

(编译 李爽 审校 白云)
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