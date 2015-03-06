更新版 1-德国数据：1月工业生产连续第五个月增长，安抚市场情绪

近期一系列数据表明，第一季经济强劲扩张。企业和投资者信心调查均显示人气均改善，失业减少，且零售销售劲升。

德国消费者已经取代出口商，成为经济成长的主要驱动力，其得益于低油价和低利率、就业市场强劲以及薪资上涨。

去年最后一个季度，德国国内生产总值(GDP)成长0.7%，力度远超过预期，2014年经济成长年率升至1.6%，且提升了2015年第一季录得强劲表现的可能性。

“德国全年GDP成长率达到1.6%的可能性在增加，欧洲央行乐观的欧元区经济成长预估数字1.5%的下档风险正在减小，”Schulz称。(完) (编译 洪曦/高琦; 审校 李春喜/蔡美珍/张明钧)