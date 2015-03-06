《焦点》日本第四季GDP修正值料显示资本支出上修，整体成长表现不变

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
内阁府周三将公布1月核心机械订单数据，调查显示订单料较前月下 滑4.1%，12月则创下六个月来最大增幅8.3%。 调查显示，1月核心机械订单料较上年同期下滑1.0%。 周一将公布的1月经常帐数据料将显示录得2,882亿日圆(24.0亿美元) 盈余，主因日圆贬值使以日圆计算的企业海外获利膨胀、以及油价下跌致 使贸易赤字缩水。 2月趸售(批发)物价数据将于周三公布，调查显示同比涨幅料为0.5% ，1月时涨幅为0.3%。(完) (编译 张明钧/李爽/高琦; 审校 李春喜/孙茉莉/白云)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
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