《焦点》日本第四季GDP修正值料显示资本支出上修，整体成长表现不变

内阁府周三将公布1月核心机械订单数据，调查显示订单料较前月下 滑4.1%，12月则创下六个月来最大增幅8.3%。 调查显示，1月核心机械订单料较上年同期下滑1.0%。 周一将公布的1月经常帐数据料将显示录得2,882亿日圆(24.0亿美元) 盈余，主因日圆贬值使以日圆计算的企业海外获利膨胀、以及油价下跌致 使贸易赤字缩水。 2月趸售(批发)物价数据将于周三公布，调查显示同比涨幅料为0.5% ，1月时涨幅为0.3%。(完) (编译 张明钧/李爽/高琦; 审校 李春喜/孙茉莉/白云)