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货币新闻 | 2015年 3月 6日 星期五 17:24 BJT

《焦点》日本第四季GDP修正值料显示资本支出上修，整体成长表现不变

内阁府周三将公布1月核心机械订单数据，调查显示订单料较前月下
滑4.1%，12月则创下六个月来最大增幅8.3%。
    
    调查显示，1月核心机械订单料较上年同期下滑1.0%。
    
    周一将公布的1月经常帐数据料将显示录得2,882亿日圆(24.0亿美元)
盈余，主因日圆贬值使以日圆计算的企业海外获利膨胀、以及油价下跌致
使贸易赤字缩水。
    
    2月趸售(批发)物价数据将于周三公布，调查显示同比涨幅料为0.5%
，1月时涨幅为0.3%。(完)
      

 (编译 张明钧/李爽/高琦; 审校 李春喜/孙茉莉/白云)
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