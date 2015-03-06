《全球汇市》美国就业数据将成美元多头下道考验，欧元走势挣扎

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0975 1.1028 -0.48 -9.28 1.2097
美元/日圆 120.08 120.13 -0.04 +0.33 119.68
欧元/日圆 131.78 132.48 -0.53 -8.97 144.77
美元/瑞郎 0.9772 0.9743 +0.30 -1.70 0.9941
英镑/美元 1.5211 1.5240 -0.19 -2.32 1.5573
美元/加元 1.2477 1.2484 -0.06 +7.39 1.1618
澳元/美元 0.7796 0.7779 +0.22 -4.55 0.8168
新西兰元/美元 0.7451 0.7475 -0.32 -4.44 0.7797
欧元/瑞郎 1.0724 1.0744 -0.19 -10.83 1.2026
欧元/英镑 0.7212 0.7240 -0.39 -7.00 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.1869 9.1974 -0.11 -2.98 9.4688
美元/挪威克朗 7.7920 7.7204 +0.93 +4.28 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 张明钧/洪曦/李爽/孙茉莉/李春喜/蔡美珍)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险