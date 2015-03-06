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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 17:29 BJT

《全球汇市》美国就业数据将成美元多头下道考验，欧元走势挣扎

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0975 1.1028 -0.48 -9.28 1.2097

美元/日圆 120.08 120.13 -0.04 +0.33 119.68

欧元/日圆 131.78 132.48 -0.53 -8.97 144.77

美元/瑞郎 0.9772 0.9743 +0.30 -1.70 0.9941

英镑/美元 1.5211 1.5240 -0.19 -2.32 1.5573

美元/加元 1.2477 1.2484 -0.06 +7.39 1.1618

澳元/美元 0.7796 0.7779 +0.22 -4.55 0.8168

新西兰元/美元 0.7451 0.7475 -0.32 -4.44 0.7797

欧元/瑞郎 1.0724 1.0744 -0.19 -10.83 1.2026

欧元/英镑 0.7212 0.7240 -0.39 -7.00 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.1869 9.1974 -0.11 -2.98 9.4688

美元/挪威克朗 7.7920 7.7204 +0.93 +4.28 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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