《中国债市每日综述》现券一二级弱势不改，机构关注下周IPO对资金面扰动

* 现券收益率及IRS均先涨后跌

* 一级口行新债需求走弱态势不改

* 午后隔夜资金泛滥现券收益率略回调

* 跨IPO期限资金供给仍十分谨慎

路透上海3月6日 - 中国银行间市场周五现券收益率及IRS(利率互换)先涨后跌，基本与上日尾盘接近。交易员称，资金面虽持续向好，但现券基本延续上日弱势，早间一级进出口行新债结果继续走高，致二级收益率升势不改，午后则在资金供给充裕影响下略现回调。

他们并指出，技术上而言，近期收益率快速上涨之后，亦存在回调必要，只是从货币市场来看，七天及14天跨新股周期资金仍紧俏，流动性预期谨慎依旧为短期债市扰动主因；而对未来政策宽松力度如何，机构多观望待更多经济数据出炉以提供指引。

“早上(收益率)上得多，现在与昨天收盘比，基本持平或上1-2bp。”北京一券商交易员称，上午主要是一级新债发得不好，后来国债期货表现还行拉下来一些，下午稍回去几个点，可能跟资金意外宽松有一定关系。

进出口银行上午招标的两年期固息增发债加权中标收益率3.7883%，五年期为3.9867%；两期债投标倍数分别为3.21倍和1.60倍。七年期固息增发债加权中标收益率为4.0564%，10年品种中标收益率4.0986%，两期债投标倍数分别为2.38倍和1.90倍。

北京另一银行交易员则表示，前几天现券收益率上涨幅度过快，而今天隔夜供给异常宽松，收益率略回调也在情理之中；不过，下周IPO对资金影响仍值得关注，如果资金面重新回到紧张局面，现券收益率继续走升的概率比较大。

“IRS很多多头都止损了，FR007(七天回购定盘利率)太高了，下周资金面不能忽视。”他称。

此外，中国政府工作报告提出，中国2015年经济增长和通胀控制目标分别降为7%左右和3%左右，M2增速目标降为12%左右，进出口总额增长目标为6%左右。

对此， 市场对未来宽松预期显现一定分歧，有的机构认为调降经济目标到7%，宽松力度或因此减弱，不过尚有机构认为经济走势仍待下周3月份数据提供更多指引，债市交投仍不脱观望心态。

国债期货主力合约TF1506 今日收报98.470元，较上日结算价涨0.048元，或0.05%。

剩余期限近10年的国开行固息债140229最新报价收益率 在3.91%，上日尾盘为3.88%。剩余期限2.8年的国开行固息债150201最新双边报价收益率 在3.73%/3.7104%，上日尾盘为3.75%/3.71%。

**跨IPO期限资金供给十分谨慎**

银行间市场周五资金面进一步缓和，供给集中的隔夜回购利率小降，盘中甚至出现在加权价基础上减点成交。而下周将至的大规模新股发行，以及随后的缴税因素等，则令机构心态难以完全放松，跨IPO期限供给十分谨慎。

交易员称，目前稍长期限资金供给不多，并一定意味着总量短缺。若未来公开市场逆回购或其他手段可稳定市场情绪，IPO冲击料在可接受程度下度过。

“今早隔夜充裕，各个银行都积极融出，基金也有一些供给，九点多就开始有减10bp出隔夜了。但想找7-10天以应对IPO的就不那么容易。”北京一银行交易员表示。

东方证券等19家公司的网上网下申购日将集中在下周二至下周四，此为今年第三批新股IPO。

交易员并称，IPO期间资金面可能出现早紧晚松的状况，但总体将保持稳健，“由于每个银行不确定自己保证金的回款是多少，对头寸的估算会比较不准确，因此上午出资偏保守；当下午来帐确定后，就会再融出资金。”

针对昨日公布的2015年中国经济增长目标，北京一基金交易员认为，这对货币市场影响不大。虽然GDP下调使得政府放松货币政策的压力降低，但鉴于央行目前的中性操作方式，之后可能还是会继续延续这一风格。