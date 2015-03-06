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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 17:21 BJT

印尼股市：收盘上涨1.2%创历史新高，首度收在5,500点之上

路透雅加达3月6日 - 印尼指标股指 周五收在历史高位5,514.79，且为首度收在5,500点之上。

该股指收盘上涨1.2%，为2月6日以来单日最大涨幅。

银行股市值龙头PT Bank Central Asia 上涨0.7%，此前该公司公布2014年获利成长16%。(完)
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