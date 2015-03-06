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债券 | 2015年 3月 6日 星期五 17:51 BJT

欧元债市：德国/美国公债利差接近数十年最阔水准，关注美国就业报告

“收益率利差只会走阔，”KBC策略师Piet Lammens说。

“我们越来越接近美联储启动政策收缩周期的时节，欧洲方面则才刚要开始量化宽松(QE)。”

评级较低的欧洲国家公债收益率下滑；欧洲央行总裁德拉吉周四承诺若有必要实现经济的再通胀，2016年之后还将购买政府公债，引发债券价格上扬。

欧洲央行将从下周一开始开启量化宽松。德拉吉表示，央行承诺设法让通胀率回到略低于2%的目标水准。

葡萄牙10年期公债收益率 下跌12个基点，至1.7%的低位。意大利 和西班牙公债收益率 下跌5个基点，分别报1.28%和1.19%的低点。

爱尔兰10年期公债 下跌3个基点，创下纪录新低0.84%。其他欧元区国家公债收益率均下跌2-3个基点左右。

不过，欧洲央行眼下处于宽松政策模式，美联储则在考虑加息问题，1330GMT公布的美国就业报告料将强化此一前景。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李爽/洪曦; 审校 张明钧)
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