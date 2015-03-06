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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 17:32 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增84.5亿台币，连续两周增加

路透台北3月6日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增84.5亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,
918.6亿台币。台湾央行上周存单发行余额亦净增1,199.5亿台币。 
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看     
   日期   到期量(亿)         发行量(亿)   增加/减少(亿)
    3/2     6,784.80           6,783.80           -1.00
    3/3     1,897.50           1,903.50           +6.00
    3/4     4,698.00           4,702.50           +4.50
    3/5     7,629.80          *7,704.80          +75.00
    3/6     2,811.00           2,811.00           +0.00
 总计      23,821.10          23,905.60          +84.50
   注：* 表含发行一年期存单1,300亿台币 
    
   日期   91天期发行量(亿)       182天期发行量(亿)
    3/2              23.00                   11.00
    3/3              56.00                    9.00
    3/4              40.00                   15.00
    3/5              25.00                    9.00
    3/6              32.00                   11.00
 总计               176.00                   55.00
 (完)  

 (记者 詹静宜  审校 董永年)
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