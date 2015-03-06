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债券 | 2015年 3月 6日 星期五 17:52 BJT

欧洲政经：希腊必须全额偿还债务-欧洲稳定机制总裁雷格林

路透柏林3月6日 - 有报导引述欧洲稳定机制(European Stability Mechanism/ESM)总裁雷格林谈话指出，希腊必须全数偿还其从欧元区伙伴国家借来的资金，而不是要求减轻债务。欧洲稳定机制为欧元区的纾困基金。

雷格林向德国商报(Handelsblatt)表示，“希腊必须全数偿还债务。这是我们的预期，这方面并没有任何改变。”

当被问及希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)要求减计或债务重组的呼声时，雷格林称，“近日来希腊政府的沟通有时令人感到恼怒。”(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
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