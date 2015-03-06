英国经济：公众对未来一年通胀预期降至逾13年最低--英国央行调查

预期降息的比例增加一倍至8%，为2012年8月以来最高。

英国央行已表示，若低通胀变得根深蒂固，则央行可能降息，但央行总裁卡尼表示，他预期下个动作是升息。

上周路透调查经济分析师的结果显示，预计英国央行将维持利率不变至少到10月。

本周稍早民调公司YouGov为花旗进行的类似调查显示，英国民众2月对未来12个月的通胀率预期跌至1%，为六年多来最低。(完) (编译/审校 李爽/张明钧/蔡美珍/白云/孙茉莉)