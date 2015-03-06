英国经济：公众对未来一年通胀预期降至逾13年最低--英国央行调查

日本股市：日经指数触及一年半最高收位，软银受强劲业绩提振大涨
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
预期降息的比例增加一倍至8%，为2012年8月以来最高。
英国央行已表示，若低通胀变得根深蒂固，则央行可能降息，但央行总裁卡尼表示，他预期下个动作是升息。
上周路透调查经济分析师的结果显示，预计英国央行将维持利率不变至少到10月。
本周稍早民调公司YouGov为花旗进行的类似调查显示，英国民众2月对未来12个月的通胀率预期跌至1%，为六年多来最低。(完) (编译/审校 李爽/张明钧/蔡美珍/白云/孙茉莉)
路透东京5月11日 - 日本股市周四创下2015年12月以来最高收盘水准，受到软银公布强劲业绩提振，而日圆仍接近3月以来最低位，此前已连续四个交易日下滑。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北汽集团的2.65亿欧元(2.88亿美元)五年期贷款获得银行业者热烈响应，已完成结案。
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