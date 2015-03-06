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亚洲 | 2015年 3月 6日 星期五 17:52 BJT

欧洲政经：欧盟将拟妥对俄罗斯的可能新制裁--英国外长

路透华沙3月6日 - 英国外交大臣夏文达周五表示，欧盟将拟定针对俄罗斯介入乌克兰冲突的新增制裁，如果明斯克停火协议破裂，将可以迅速实施制裁。

“欧盟在制裁的问题上将保持团结，制裁措施必须继续实施，直到(明斯克协议)完全落实，”夏文达在与波兰外长的联合记者会上表示。

“我们将拟妥可能的新制裁，如果俄罗斯进一步侵略，或是没有遵守明斯克协议，新制裁可以迅速执行，”夏文达称。

夏文达称，英国并无计划向乌克兰提供武器，但不会排除未来的任何可能，因为乌克兰东部情势变化不定。(完) (编译 蔡美珍；审校 李爽)
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